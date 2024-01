Tom Lockyer wrócił do centrum treningowego po zasłabnięciu na boisku. 16 grudnia 2023 roku w meczu AFC Bournemouth – Luton Town rozegrał się na boisku prawdziwy dramat jednego z piłkarzy. Kapitan beniaminka zasłabł i upadł na murawę. Jak się okazało doszło do zatrzymania akcji serca. Teraz, Tom Lockyer wrócił do centrum treningowego po zasłabnięciu na boisku i odwiedził kolegów z zespołu.

Dramat Toma Lockyera

W grudniowym spotkaniu wszyscy wokół Luton Town najedli się niemałego strachu. Tom Lockyer bezwładnie upadł na murawę i zasłabł. 29-latek otrzymał błyskawicznie specjalistyczną pomoc i został natychmiast przewieziony do szpitala.

Spotkanie zostało przerwane i zostanie rozegrane ponownie 18 maja. Szybko pojawiły się informację, że kapitan Luton reaguje na bodźce dobiegające z otoczenia oraz że jego stan jest stabilny. Jak się okazało powodem jego zasłabnięcia było zatrzymanie akcji serca. Nie była to pierwsza taka sytuacja w jego karierze. Wcześniej podobna rzecz przytrafiła mu się w barażach do Premier League przeciwko Coventry City.

29-latek chwile po całym zdarzeniu opublikował na swoich mediach społecznościowych specjalne oświadczenie, w którym dziękuje za pomoc oraz wsparcie jakie otrzymał od klubu.

„Chciałbym tylko powiedzieć, że czuję się bardzo dobrze po zatrzymaniu krążenia, którego doznałem w Bournemouth. Powodem, dla którego radzę sobie tak dobrze, jest zasługa bohaterskich działań zawodników, personelu, lekarzy i ratowników medycznych. Jestem wdzięczny, że przydarzyło mi się to w otoczeniu tych bohaterów. Uratowali mi życie. Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobili”

Great to see you, skipper! 🤝 pic.twitter.com/VqaOV99495 — Luton Town FC (@LutonTown) January 29, 2024

Teraz, Tom Lockyer zdecydował się udać do centrum treningowego Luton Town. Odwiedził tam swoich kolegów z drużyny oraz sztab szkoleniowy. Rekonwalescencja kapitana przebiega pomyślnie, jednak na razie nie wiadomo, kiedy z powrotem wybiegnie na murawę. Po powrocie do ośrodka, przyglądał się pracy zespołu i nie uczestniczył czynnie w żadnych ćwiczeniach z kolegami

Zdj. Luton Town/X