Arabia Saudyjska kończy okno transferowe. Są zaskoczenia

Arabia Saudyjska kończy okno transferowe. Są oczywiście niespodziewane ruchy. Seko Fofana i Karl Toko-Ekambi znaleźli nowe kluby w ostatnim dniu okienka transferowego w Arabii Saudyjskiej. Zaskoczeniem jest fakt, że… dokonali transferu wewnątrzligowego.

Seko Fofana w Al-Ettifaq!

To zaskakujący manewr klubu, w którym gra Cristiano Ronaldo. Dotychczasowy klub Seko Fofany postawił Iworyjczyka przed faktem dokonanym – możliwe, że w Al-Nassr zapragnęli kolejnego obcokrajowca/gwiazdę z Europy. Mówi się jednak, że ta decyzja może być spowodowana głównie powrotem do zdrowia Davida Ospiny, a jak wszyscy dobrze wiemy – w saudyjskiej ekstraklasie mamy limit obcokrajowców. Coś tam o tym powinien wiedzieć skreślony Jota. Al-Nassr musiało więc pozbyć się kogoś z kadry i padło na 28-latka, który jest teraz nieobecny, bo dalej ma Puchar Narodów Afryki w swojej ojczyźnie. Tego samego dnia do Al-Nassr zawitał też (na pół roku) reprezentant Australii, Aziz Behich.

#AlNassr can confirm the signing of Australian national team player Aziz Behich on a loan deal until the end of the season. ✍️ Welcome Aziz 🤩 pic.twitter.com/QXpkqmUnMh — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 30, 2024

Zdecydowana decyzja Fofany

Piłkarz zdecydował się jednak na dość sensacyjny ruch. Zamiast powrotu do Europy, otrzymaliśmy informację o zmianie klubu wewnątrz Arabii Saudyjskiej. Nowym domem dla 12-krotnego reprezentanta WKS będzie Al-Ettifaq – drużyna prowadzona przez Stevena Gerrarda. Prawdopodobnie ma on zastąpić Jordana Hendersona, który po połowie sezonu w tej ekipie, zdecydował się ją opuścić i wrócić do Europy, konkretnie do Ajaksu. Seko będzie w klubie z Dammam do końca sezonu, na zasadzie wypożyczenia. Podobno nie chciał wracać jeszcze na Stary Kontynent.

Arabia Saudyjska czyli tam gdzie Seko tam i Ekambi

Arabia Saudyjska kończy okno transferowe, a Al-Ettifaq ostatniego dnia się nie patyczkowało, kontraktując kolejnego reprezentanta kraju „Czarnego Lądu”. Mowa o kameruńskim napastniku – Karlu Toko Ekambim. On przyszedł do klubu na półroczne wypożyczenie bez opcji wykupu. Kameruńczyk w tym sezonie prezentuje dobre liczby. Dotychczas w Abha FC, strzelił siedem goli w 17 meczach. Przez pewien czas, trenowany był przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Czesława Michniewicza. Być może przenosiny będą dla niego motorem napędowym do poprawienia skuteczności, która i tak była na niezłym poziomie.

Benzema problemem Al-Ittihad?

Karim Benzema, mimo strzelenia 12 goli, nie zadowolił kibiców mistrzów kraju. Jego obojętność i postawa pozbawiona empatii stały się znakiem rozpoznawczym w lidze saudyjskiej. Do takich sytuacji możemy zaliczyć opuszczone treningi, pomniejsze konflikty z trenerem, czy nawet te z niedalekiej przeszłości, jak niepojechanie na obóz przygotowawczy. Media od razu połączyły Francuza z innym klubem, ale wszystkie znaki na niebie mówią nam, że Karim Benzema dokończy sezon w Ittihad. W międzyczasie jeszcze, Karim zdecydował, że pobawi się w pozywanie polityków. 36-latek oburzył się niedawno na temat rzekomej niechęci do swojego obecnego pracodawcy i wymuszania transferu:

To całkowita nieprawda! Media już nie wiedzą, co wymyślać. Im większe bzdury, tym lepiej

W Saudi Pro League liderem na tym etapie sezonu jest Al-Hilal z przewagą siedmiu punktów nad Al-Nassr. Trzecie jest Al-Ahli SC z 13 punktami straty. Al-Ittihad Benzemy to ogromne rozczarowanie, jest siódme i traci 12 punktów do strefy pucharów, a nowy klub Fofany i Ekambiego jest miejsce za nimi. Arabia Saudyjska jest po 19 z 34 kolejek sezonu.

Fot: @Ettifaq_EN