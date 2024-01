Polak z Charlotte FC do Grecji. Kolonia się pomniejsza

Polski zawodnik znalazł klub w Grecji. Kierunek grecki w ostatnim czasie jest dość popularny dla naszych piłkarzy. Od niedawna gra tam Karol Angielski czy Bartłomiej Drągowski – teraz przyszła pora na angaż kolejnego gracza, który ma pomóc jednemu z tamtejszych klubów w walce o utrzymanie. Chodzi o Jana Sobocińskiego.

Grecja ponownie staje się krajem, w którym zawodnicy z Polski decydują się kontynuować swoją karierę. Damian Szymański zapracował sobie dobrymi występami w AEK Ateny na miejsce w reprezentacji Polski. Nie należy zapominać także o Tomaszu Kędziorze czy Maksymilianie Sznaucerze. W ostatnim czasie polską kolonię uzupełnił Bartłomiej Drągowski, którzy przeniósł się ze Spezii do walczącego o mistrzostwo Panathinaikosu Ateny. Golkiper zdążył już zadebiutować w nowym klubie. Ma za sobą dwa spotkania – niestety oba przegrane.

Za chwilę koniec polskiej kolonii w Charlotte

To nie koniec angażu naszych rodaków do greckiej ligi. Jan Sobociński podpisał kontrakt z PAS Giannina. Obrońca przeszedł do nowego zespołu z wolnego transferu, bowiem z końcem grudnia wygasł jego kontrakt z Charlotte FC. Klub z Epiru nie podał szczegółów umowy . Sobociński był w Charlotte tym „trzecim Polakiem”, o którym często zapominano, mówiąc o klubie Karola Świderskiego i Kamila Jóźwiaka. Za chwilę może nie być już żadnego naszego reprezentanta w Charlotte FC. Szkoleniowiec Dean Smith podjął decyzję, że Kamil nie weźmie udziału w przygotowaniach do nowego sezonu. Odejść chce też „Świder”.

Jan Sobociński, będący w przeszłości młodzieżowym reprezentantem Polski, zapowiadał się na bardzo dobrego obrońcę. Potwierdzał to zarówno występami w młodzieżówce jak i Łódzkim Klubie Sportowym. Mógł trafić do najsilniejszych ekip w Ekstraklasie, ale zamiast tego wybrał się za ocean. Przygodę w MLS może uznać za średnio udaną, bowiem w trakcie trzech lat rozegrał zaledwie 28 spotkań dla Charlotte FC. Przed 24-latkiem trudne zadanie. Jego nowy klub zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów.

Fot. PressFocus