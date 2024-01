Liverpool – Chelsea 31.01 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.71 Liverpool - Chelsea Poniżej 3.5 goli TAK Obstaw

W angielskiej Premier League emocje sięgają zenitu, a my dziś spoglądamy w kierunku hitu tej kolejki – Liverpool vs Chelsea. Kibice The Reds z pewnością w dalszym ciągu są w szoku po decyzji Jurgena Kloppa, który oficjalnie ogłosił odejście wraz z końcem tego sezonu. Jednak nic tak nie poprawia humoru jak zwycięstwo. Czy bez większych problemów poradzą sobie z piłkarzami z Londynu? A może to Chelsea sprawi niespodziankę i przełamią długą serię Liverpoolu bez porażki? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Załóż konto z kodem promocyjnym GRAMGRUBO i odbierz 100% postawionej stawki do 200 złotych w przypadku porażki – zwrot bez obrotu i można od razu wypłacić 🔥 Kliknij po szczegóły ➡️ https://futbolnews.pl/totalbet-bonus

Liverpool – Chelsea – typy bukmacherskie

Liverpool w ostatnim czasie przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi, bo cały piłkarski świat usłyszał deklarację Jurgena Kloppa. Niemiecki trener powiedział, że wraz z końcem tego sezonu pożegna się z The Reds, których przecież wyciągnął praktycznie z piłkarskiego niebytu. Przez te wszystkie lata wygrali oni praktycznie każde możliwe trofeum, w tym Premier League oraz ligę angielską. Niestety dla Kloppa, trafił on na bardzo silnego rywala w postaci Pepa Guardioli. To Manchester City stał się dominatorem na długie lata i piłkarze z Anfield mogli tylko się temu przyglądać, a pokonać ich udało im się tylko raz. Nie zmienia to faktu, że The Reds zrobią teraz wszystko, by w tym sezonie znowu wrócić na tron ligi angielskiej. Piłkarze na tak wysokim poziomie nie powinni stracić motywacji nawet po tak poważnej deklaracji kapitana swojego okrętu. W tym momencie notują serię aż 10. meczów bez porażki, co jest imponujące.

Chelsea zalicza kolejny bardzo przeciętny sezon i doprowadza swoich kibiców do rozpaczy. Wszyscy wyliczają im, jak duże środki zostały włożone w ten klub na przestrzeni lat, a sukcesów brak w dalszym ciągu. Ostatnio radzą sobie dużo lepiej, co przełożyło się na trzy wygrane z rzędu, ale to w dalszym ciągu jest drużyna ze środka tabeli. Zajmują obecnie 10. miejsce, mając na koncie 31 punktów i bilans bramkowy 35:31. To zdecydowanie za mało, by walczyć o topowe lokaty w tak prestiżowych rozgrywkach jak Premier League.

W tym przypadku idę w czystą statystykę. Oczywiście, zdaję sobie doskonale sprawę z faktu, że obie ekipy zazwyczaj otwierają worek z bramkami bardzo szybko, ale praktycznie nie zdarza im się to w bezpośrednich meczach. Myślę, że tym razem będzie podobnie, choć moim zdaniem i tak wybieram dość bezpieczną linię. Gramy under 3.5 goli po kursie @1.71 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Liverpool – Chelsea

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku Liverpool – Chelsea. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Oczywiście największe szanse na zdobycie bramki ma Diogo Jota po kursie 2.11.



Tutaj stawką oczywiście zwycięstwo i trzy punkty, nie ma mowy o odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Chelsea

Liverpool ostatni raz przegrał 14. grudnia 2023

Chelsea wygrała aż pięć z siedmiu ostatnich meczów

W ostatnich pięciu starciach tych drużyn ani razu nie padło powyżej 2.5 goli

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Liverpool – Chelsea

Liverpool : Allison – Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Gomez – Szoboszlai, Mac Allister, Jones – Jota, Nunez, Diaz

: Allison – Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Gomez – Szoboszlai, Mac Allister, Jones – Jota, Nunez, Diaz Chelsea: Petrovic – Disasi, Silva, Colwill, Chilwell – Madueke, Caicedo, Gallagher, Fernandez, Sterling – Palmer

Fot. PressFocus