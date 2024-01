Wolverhampton – Manchester United 01.02 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.62 Wolverhampton - Manchester United Obie strzelą gola TAK Obstaw

W Anglii cały czas napięty terminarz jeśli chodzi o piłkę nożną, niedawno mieliśmy okres świąteczno-noworoczny, czyli tak zwany Boxing Day, więc praktycznie każdego dnia ekscytowaliśmy się meczami ligowymi na ich boiskach. Potem w międzyczasie doszły także rozgrywki pucharowe na krajowym podwórku, dlatego sporo się dzieje i nie ma chwili wytchnienia. Ten sezon Premier League, jest wyjątkowy, ponieważ jesteśmy na półmetku rozgrywek, a kandydatów do tytułu mistrzowskiego kilku. Na razie na szczycie znajduje się Liverpool i próbuje uciekać reszcie stawki. Ale za plecami również walka na całego, a przed nami pojedynek Wolverhampton z Manchesterem United na Molineux Stadium w czwartkowy wieczór o godzinie 21:15. Zapraszam do mojego artykułu!

Wolverhampton – Manchester United – typy bukmacherskie

Wolverhampton systematycznie się dozbraja, może to nie są spektakularne transfery za setki milionów funtów, ale przede wszystkim rozsądne. Gdyby nie problemy z kontuzjami od początku sezonu to „Wilki” w tabeli znajdowałyby się nieco wyżej. Jednak w okresie sierpnia, września oraz października na boiskach Premier League wygrali tylko trzy mecze i to było zdecydowanie za mało kręcąc się niestety w strefie spadkowej. Początek grudnia był jednak przełomowy, bo od tego momentu przegrali tylko jedno spotkanie (0:3 z West Hamem na wyjeździe), ale także przytrafiła się seria trzech kolejnych wygranych: 2:1 z Chelsea, 4:1 z Brentfordem oraz 3:0 z Evertonem. Jak dołożymy do tego jeszcze bezbramkowy remis w ostatniej kolejce z Brighton to wychodzi, że „Wilki” od czterech spotkań są niepokonane. Jeśli w czwartkowy wieczór Wolves pokonają na Molineux United, to sensacyjnie przeskoczą w tabeli nadchodzących przeciwników. Warto także wspomnieć, że gospodarze na swoim obiekcie nie przegrali od 16 września (1:3 z Liverpoolem), a grali tu z Aston Villą, City czy Tottenhamem, więc rywale z górnej półki. Warto dodać, że w każdym meczu domowym tego sezonu strzelali bramkę i to nie jest dziełem przypadku.

Manchester United zajmuje odległe 9. miejscu, czyli grubo poniżej oczekiwań, ale na 21. kolejek przegrali aż dziewięć razy, więc to mówi samo za siebie. Mieli niezły okres, gdzie wygrywali, ale to był tylko przebłysk. „Czerwone Diabły” są mocno niestabilne, ale to jednak dalej potężne United. Goście najedli się strachu w meczu czwartej rundy Pucharu Anglii, ale ostatecznie powstrzymali dzielny powrót Newport County, wygrywając 4:2, czym podtrzymali swoją jedyną nadzieję na trofeum w tym sezonie. Cały czas są problemy z Marcusem Rashfordem i coraz więcej mówi się o jego odejściu. Zza światów wraca Antony, który nawet strzelił bramkę we wspomnianym wyżej meczu z Newport. To jest kluczowy mecz dla United, ponieważ porażka może ostatecznie przekreślić szanse na TOP 4. Dlatego gram: obie drużyny strzelą gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Wolverhampton – Manchester United

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Wolverhampton – Manchester United. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu można pokusić się o strzelca bramki w tym starciu. Kurs na trafienie do siatki przez Rasmusa Hojlunda wynosi 3.35. W ekipie gospodarzy duże szanse na gola ma Matheus Cunha po kursie 3.70.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu skomplikuje się sytuacja w tabeli, szczególnie gościom w kontekście walki o TOP 4. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Wolverhampton – Manchester United

Wolves niepokonane u siebie od 16 września 2023 roku

Strzelali we wszystkich domowych meczach przynajmniej jednego gola

Manchester United wygrywał trzy ostatnie mecze na tym obiekcie

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Wolverhampton – Manchester United

Wolverhampton: Sa; Kilman, Dawson, Toti; Semedo, Lemina, Doyle, Doherty; Bellegarde, Neto; Cunha

Sa; Kilman, Dawson, Toti; Semedo, Lemina, Doyle, Doherty; Bellegarde, Neto; Cunha Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund

Fot. PressFocus