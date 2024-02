Zaraz po transferze Angelino, AS Roma postanowiła dokonać jeszcze jednego wzmocnienia przed końcem zimowego okienka. Tym razem klub chodzi o linię pomocy. Jak informuje Fabrizio Romano, nową twarzą w drużynie zostanie jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy Serie A – Tommaso Baldanzi z Empoli.

W ostatnim czasie wiele dzieje się wokół AS Romy. W połowie stycznia, jak grom z jasnego nieba gruchnęła informacja o zwolnieniu Jose Mourinho. Tymczasowym następcą Portugalczyka została legenda klubu – Daniele De Rossi. Jego głównym zadaniem jest zajęcie miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Jak na razie jest na dobrej drodze, by osiągnąć swój cel, ponieważ w pierwszych dwóch spotkaniach poprowadził drużynę do zwycięstwa (2:1 z Hellasem Werona i 2:1 z Salernitaną), dzięki czemu Roma podskoczyła nieco w ligowej tabeli.

Aby zadanie De Rossiego powiodło się, niedawno zespół wzmocnił Angelino z Galatasaray. Teraz klub pracuje nad kolejnym wzmocnieniem, tym razem w środku pola. Jak informuje Fabrizio Romano, nowym piłkarzem AS Romy zostanie – Tommaso Baldanzi z Empoli. Kim w ogóle jest ten zawodnik? Bo nazwisko przeciętnemu kibicowi nic nie powie.

Baldanzi jest postrzegany jest jako jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy na swojej pozycji w lidze. Ofensywny pomocnik będzie kosztował Romę 10 milionów euro, plus ewentualne pięć milionów w bonusach. Podpisze pięcioletni kontakt. 20-latek będzie mógł być alternatywą dla Paulo Dybali, który w trakcie obecnego sezonu bardzo często jest nękany przez kontuzje. Tommaso Baldanzi nie doczekał się jeszcze debiutu w seniorskiej kadrze Włoch, jednak jest to zapewne kwestia czasu. Jak dotąd reprezentował kraj w zespołach młodzieżowych. W Serie A w bieżących rozgrywkach wystąpił w 14 spotkaniach i strzelił dwa gole.

🟡🔴 Tommaso Baldanzi to AS Roma, confirmed and here we go!

❗️ Understand the real fee invested is €10m plus €5m add-ons.

Dan and Ryan Friedkin did their best effort to make this deal happen.

Five year contract for Baldanzi, on his way to Roma for medical and signing. 🇮🇹 pic.twitter.com/7yd9jBAzCZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2024