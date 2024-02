Pomylił GTA z rzeczywistością. Klub go wyrzucił

Pomylił GTA z rzeczywistością. Kto? Młody piłkarz z Serie B. Kiedyś Mario Balotelli potrafił odpalać z nudów fajerwerki w łazience, Kamil Grosicki bez przeczytania francuskiego dokumentu podpisał się w czasach Sionu pod obniżką swojego wynagrodzenia, a Ousmane Dembele potrafił spóźniać się na treningi, bo grał na konsoli do rana. We Włoszech jednak, jeden z piłkarzy wszedł na wyższy poziom piłkarskich zachowań.

Amney Moutassime z drużyny Serie B, Sudtirolu, w tym sezonie zagrał dwa mecze w pierwszej drużynie. Zaczął być członkiem pierwszej ekipy i powoli rozwijał swoją karierę. Dwa tygodnie temu dostał od trenera prawie 10 minut w meczu z FeralpiSalo. W środę został zatrzymany przez policję. Powód? Ukradł koledze z drużyny samochód. Później rozbił to auto o betonowy słup i wraz z dwoma rówieśnikami – uciekał przed funkcjonariuszami. Wg TGR RAI Alto Adige, piłkarz miał jechać około 100 kilometrów na godzinę. Jakby tego było mało – Moutassime nie miał nigdy prawa jazdy. Klub rozwiązał z nim umowę.

Miało dojść do jazdy ok. 100km/h, na koniec skończyło się… pic.twitter.com/We2zI0s1nP

Niestety do podobnej sytuacji doszło w maju 2021 roku w Polsce. Chodzi tutaj o piłkarza rezerw Radomiaka, Morimakana Diane. Piłkarz z Francji ukradł kluczyki dwóm kolegom klubowym – Miłoszowi Kozakowi i Dominikowi Sokołowi. Został skazany na rok i dwa miesiące więzienia, dostał 10 tysięcy złotych kary, a do tego poniósł kolejne dziewięć tysięcy samych kosztów sądowych. „TVP Sport” pisało wtedy:

Piłkarz dokonał kradzieży we współpracy ze swoimi dwoma kolegami, którzy kilka dni wcześniej przyjechali do Radomia w odwiedziny. Obaj zostali złapani przez policję, a auta znaleziono na terenie Francji i Niemiec. Diane przyznał się do winy.