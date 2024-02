West Ham – Bournemouth 31.01 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.94 West Ham - Bournemouth Powyżej 3 goli TAK Obstaw

Czwartek wypełniony jest piłkarskimi emocjami, a my bierzemy pod lupę starcie w Premier League. West Ham United przed własną publiką podejmie Bournemouth, które w ostatnim czasie spisuje się przyzwoicie. Oczywiście, to gospodarze wyjdą na boisko w roli faworyta, ale nie od dziś wiadomo, że rozgrywki w lidze angielskiej bywają tak wyrównane, że ciężko jest przewidzieć ostateczny wynik. Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji? Sprawdzajcie nasze typy bukmacherskie na ten pojedynek.

West Ham – Bournemouth – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecze z udziałem tych drużyn to nie jest łatwa sprawa do analizy. West Ham może nie miał najlepszego września i października, ale od listopada zespół wrócił na właściwe tory (od 12 listopada wygranej z Nottingham 3:2). Do teraz „Młoty” przegrały w tym czasie zaledwie jeden mecz (0:5 z Fulham), a poza tym sześć zwycięstw i tylko trzy remisy. Dzięki temu wysokie szóste miejsce i możliwa walka o europejskie puchary po raz kolejny. Naprawdę pozytywnie zaczęło się dziać w tym zespole i to widać po wynikach. Wygrali w ostatnim czasie z Manchesterem United czy Arsenalem, więc nie można mówić o przypadku.

Bournemouth ostatnio zrobiło milowy krok do przodu, bo dopiero znajdowali się w strefie spadkowej, a tu dopiero mieli serię siedmiu kolejnych pojedynków bez porażki (6 zwycięstw i remis). Wygrali nawet cztery mecze pod rząd na wyjeździe. Dziś zajmują 13. miejsce w ligowej klasyfikacji i mają przewagę aż siedmiu punktów nad Evertonem, który jest 18. Ścisk w tabeli jest bardzo mocny, więc nie można pozwolić sobie na słabszy okres. Dziś wyjdą na boisko w roli nieznacznego underdoga, ale to nie oznacza, że nie mają szans na komplet punktów. Remis to dla nich z pewnością plan minimum, ale postarają się pokusić o więcej. Ostatnie starcie bezpośrednie skończyło się remisem 1:1.

Moim zdaniem zobaczymy dość ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy nie będą zbytnio skupiać się tylko na defensywie, a wręcz przeciwnie. Jeśli spojrzymy na ostatnie spotkania tych ekip, to gołym okiem zobaczymy, że to goście strzelają dużo więcej. West Ham w przypadku straty bramki będzie musiał szybko odpowiedzieć i przenieść siły do ataku. Myślę, że zobaczymy sporo walki w polu karnym rywala, więc stawiam na over 3 goli w meczu po kursie @1.94 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie West Ham – Bournemouth

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Kurs na trafienie do siatki przez Dominica Solanke wynosi @2.37.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu skomplikuje się sytuacja w tabeli. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie West Ham – Bournemouth

West Ham notuje serię czterech meczów bez zwycięstwa

Bournemouth wygrało trzy spotkania z ostatnich pięciu

W ostatnich trzech bezpośrednich starciach tylko raz padł BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz West Ham – Bournemouth