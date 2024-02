Bournemouth wzmacnia atak! Enes Ünal opuszcza Getafe. W ostatnich dniach zimowego okienka Bournemouth nie próżnuje na rynku transferowym. Oprócz odwołania z wypożyczenia z Lorient Romaina Faivre’a, Wisienki dokonały pierwszego tej zimy transferu gotówkowego. Po 6,5 roku Hiszpanię opuści Enes Ünal. Za reprezentanta Turcji Getafe otrzyma 16,5 mln euro.

Na Półwysep Iberyjski Enes Ünal trafił latem 2017 roku. Wówczas, za kwotę 14 mln euro Turka sprowadził do siebie Villarreal. We wcześniejszym sezonie, Ünal podczas wypożyczenia do Twente zdobył 18 goli w 32 meczach Eredivisie. W barwach ,,Żółtej Łodzi Podwodnej” wychowanek Bursasporu nie zakotwiczył jednak na długo, gdyż już w listopadzie 2017 roku został wypożyczony do Levante.

W zespole z Walencji Ünal spędził tylko dwa miesiące, bowiem w styczniu Villarreal skrócił jego wypożyczenie. Ponowny pobyt na El Madrigal zakończył się zdobyciem czterech bramek w 23 występach. Co więcej, raptem dziewięć razy wychodził on na murawę w podstawowym składzie.

Piąte koło u wozu opuszcza Getafe

Latem 2018 roku Villarreal ponownie zdecydował się wypożyczyć Ünala – tym razem do powracającego po czterech do LaLiga Realu Valladolid. W barwach ,,Pucela” Turek rozegrał dwa sezony, w trakcie których wystąpił w 71 meczach. Choć jego liczby nie były oszałamiające – 14 bramek – był on kolejno najlepszym oraz drugim najlepszym strzelcem Valladolid w rozgrywkach ligowych.

Kiedy po dwóch latach Ünal wrócił do Villarreal, klub spod Walencji nie zdecydował się już na kolejne wypożyczenie, a całkowite pozbycie się już wtedy reprezentującego Turcję zawodnika. Za kwotę 9 mln euro został on sprzedany do Getafe. Stał się on wówczas trzecim najdrożej kupionym piłkarzem przez ,,Azulones” w historii.

Spokojnie, zaraz się rozkręci

Choć dla Ünala pierwszy rok w Getafe nie przyniósł spektakularnych liczb – 5 goli w 29 meczach – w kolejnych dwóch sezonach był on już zdecydowanie najlepszym zawodnikiem swojego zespołu. W rozgrywkach ligowych 2021/22, Turek zdobył 16 bramek, co stanowiło 48% wszystkich goli ,,Azulones” w LaLiga.

Sezon później, Ünal na swoim koncie ponownie miał dwucyfrową liczbę bramek. Z 15 bramkami w 38 meczach znów został on najlepszym strzelcem Getafe, a jego trafienia ponownie stanowiły niemal połowę wszystkich goli ligowych – 41%.

Kontuzja zahamowała rozwój

Pech jednak chciał, że już w pierwszym kwadransie meczu 36. kolejki sezonu 2022/23 z Realem Betis (1:0) Ünal zerwał więzadła krzyżowe. Tak poważna kontuzja kolana wykluczyła Turka z gry na ponad pół roku. Dopiero 19 grudnia 26-latek po raz pierwszy od 24 maja znalazł się w kadrze meczowej Getafe. W zremisowanym 3:3 wyjazdowym starciu z Atletico nie pojawił się on jednak na placu gry.

2 stycznia, Ünal po raz pierwszy wybiegł na murawę. Turek zaliczył 22 minuty w przegranym 0:2 meczu z Rayo Vallecano. W kolejnych dwóch meczach również pojawiał się on w roli zmiennika, aż 21 stycznia wreszcie znalazł się w pierwszym składzie. Getafe uległo jednak Osasunie 2:3, a mecz następnej kolejki z Granadą (2:0) 26-latek znów rozpoczął na ławce rezerwowych.

Bournemouth wzmacnia atak

Po tak długiej pauzie zaskakujący więc wydaje się transfer Ünala do Premier League. Za reprezentanta Turcji Bournemouth ma zapłacić 16,5 mln euro. Tym samym, 26-latek stanie się drugim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Getafe.

Wszystko wskazuje jednak, że Ünal w zespole z Vitality Stadium będzie pełnił rolę rezerwowego. Andoni Iraola preferuje bowiem grę z jednym napastnikiem, a Dominic Solanke jest zawodnikiem nie do ruszenia. Anglik rozgrywa bowiem sezon życia i w 25 meczach zanotował 14 trafień. Co więcej, 26-latek jest najskuteczniejszym Anglikiem w tegorocznych rozgrywkach Premier League.

Wychowanek Chelsea nie ma jednak odpowiedniego zmiennika. Odkąd zimą 2022 roku do Bournemouth przeniósł się Kieffer Moore, Walijczyk przez ten czas był jedynym nominalnym zmiennikiem Solankego. W ciągu dwóch lat gry dla Wisienek, Moore zdobył zaledwie 9 goli w 38 meczach.

Szansę na debiut w nowych barwach Ünal będzie miał już w niedzielę. Bournemouth przed własną publicznością podejmie Nottingham. W czwartkowy wieczór zaś podopieczni Andoniego Iraoli zmierzą się na London Stadium z West Hamem. W tym czasie, Turek przechodzić będzie testy medyczne oraz dopinać szczegóły transferu.