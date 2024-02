Jóźwiak też odchodzi z Charlotte. Zagra… z innym Polakiem!

Granada robi wszystko, żeby utrzymać się w La Liga. Pomóc w tym ma transfer Kamila Jóźwiaka, który według Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl ma się przenieść do nowego zespołu w ramach transferu definitywnego.

Granada buduje Polską kolonię?

Przypomnijmy, że początku stycznia nowym zawodnikiem Granady został Kamil Piątkowski. 23-latek został wypożyczony z Red Bull Salzburg. Teraz do niego ma dołączyć kolejny Polak.

Kamil Jóźwiak wcześniej dawał do zrozumienia, że chce wrócić na Stary Kontynent, ale bardziej spekulowano nad kierunkiem tureckim. 25-letni skrzydłowy ma jednak zostać nowym piłkarzem Granady. Zatem zagra w jednej lidze z FC Barceloną, Realem Madryt czy Atletico. W grę wchodzi transfer definitywny. Polak ma zostać wstępnie następcą Bryana Zaragozy, który za chwilę będzie biegał po boiskach Bundesligi w barwach Bayernu Monachium. Jest więcszansa na regularne występy Polaka na Estadio Nuevo Los Cármenes.

Było trzech, będzie zero

Jóźwiak do tej pory był zawodnikiem klubu z MLS, Charlotte FC. Trener zespołu Dean Smith poinformował, że zawodnik nie weźmie udziału z resztą zespołu w okresie przygotowawczym do nowego sezonu, a wobec tego bardzo prawdopodobne będzie rozstanie. Na ten moment bilans występów Jóźwiaka w Charlotte FC to 45 meczów i dwa gole. Ma pomóc nowemu zespołowi w utrzymaniu się w Primera Division. „Nazaríes” na ten moment są na 19. miejscu. Po 22 kolejkach mają na koncie tylko 11 punktów. Najbliższe dni będą kluczowe w kontekście utrzymania. Dlatego Polak musi się wykazać, by drużyna dalej mogła rywalizować z najlepszymi. Warto dodać, że w Charlotte jeszcze kilka dni temu było trzech Polaków, a za chwilę będzie zero. Karol Świderski idzie do Hellasu, a Jan Sobociński przenosi się do ligi greckiej.

25-latek jest wychowankiem Juniora Zbąszynek, jednak to w Lechu Poznań szeroka opinia publiczna poznała się na jego talencie. Z Lechem zdobył wicemistrzostwo oraz Superpuchar Polski. Dobra gra przykuła uwagę Derby County, do którego trafił w 2020 roku. W ciągu dwóch lat dla „The Rams” Jóźwiak rozegrał 61 meczów, gdzie występował pod wodzą Wayne’a Rooneya. Derby County mierzyło się z ogromnymi tarapatami finansowymi. W 2022 roku przeszedł do Charlotte FC.

Kamil Jóźwiak kolejnym Polakiem w LaLiga

Historia występów Polaków w LaLiga jest dość szeroka. Jeśli dojdzie do transferu Jóźwiaka, to może być on 25. reprezentantem Polski w historii ligi.

Oczywiście na pierwsze miejsce wysuwa się Robert Lewandowski, który od 2022 roku gra dla Barcelony. 35-latek do tej pory rozegrał 53 spotkania i strzelił 31 bramek w barwach Dumy Katalonii. Obecnie klubowi, jak i Lewemu nie wiedzie się za dobrze. Wobec złej dyspozycji zespołu obecny trener Xavi ogłosił, że odchodzi z klubu po tym sezonie. Mówi się również nawet o odejściu z klubu Polaka po zakończeniu sezonu.

Innym gorącym nazwiskiem swego czasu był Jerzy Dudek. Bramkarz jednak przez cały swój pobyt w Realu Madryt był rezerwowym Ikera Casillasa. Mimo to udało się Dudkowi wygrać kilka trofeów- mistrzostwo Hiszpanii w 2008 roku, Puchar Króla w 2011 roku oraz Superpuchar Hiszpanii w 2008 roku.

Poza Lewym, Dudkiem i Piątkowskim w LaLiga swoje „pięć minut” mieli m.in.: Roman Kosecki, Jan Urban, Wojciech Kowalczyk, Mirosław Trzeciak, Euzebiusz Smolarek czy też Damian Kądzior. Miejmy tylko nadzieję, że Kamil Jóźwiak pokaże się z dobrej strony w Granadzie.

Fot. PressFocus