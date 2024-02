Robert Lewandowski udzielił wywiadu

W ostatnim czasie Robert Lewandowski stał się bardziej otwarty na wszelkie aktywności medialne. Dzisiaj na YouTube ukazała się pierwsza część rozmowy, którą przeprowadzili dziennikarze kanału Foot Truck – Łukasz Wiśniowski i Kuba Polkowski. Oto najciekawsze fragmenty wywiadu z polskim napastnikiem.

Pod adresem Lewandowskiego pojawia się sporo zarzutów dotyczących słabej dyspozycji napastnika. Polak strzelał mniej goli, prezentował się słabo fizycznie. Właśnie do tych problemów Lewandowski odniósł się na samym początku rozmowy.

Lewandowski nie szczędził także słów krytyki wobec PZPN-u, chociaż nie padły żadne nazwiska. „Lewy” jasno skrytykował związek i narzekał na brak wsparcia od przełożonych. Nietrudno domyślić się, że chodzi o Cezarego Kuleszę i spółkę.

Nietrudno stwierdzić, że Lewandowski nie utrzymywał dobrych kontaktów z Fernando Santosem. Jak dzisiaj jednak potwierdza Polak, nowy selekcjoner reprezentacji – Michał Probierz zasiał w nim ziarnko nadziei.

„Listopadowe zgrupowanie dało mi nadzieję. Mam wrażenie, że trener Probierz podszedł do mnie jak do człowieka, a nie tylko jak do piłkarza. Trener obudził we mnie płomień, jeśli chodzi o grę w reprezentacji.”

W Lewandowskim widać chęć awansu na zbliżające się Mistrzostwa Europy, tym bardziej, że najprawdopodobniej będzie to ostatni turniej w reprezentacyjnej karierze Polaka.

Polski napastnik został zapytany także o to, jak obecnie wygląda jego relacja z Czesławem Michniewiczem. Lewandowski odpowiedział krótko:

Lewandowski w swojej karierze wielokrotnie odnosił się do wpływu, jaki wywarł na nim Pep Guardiola. Podczas najnowszej rozmowy Polak także nie szczędził komplementów byłemu trenerowi Bayernu.

„Pep Guardiola jest geniuszem. To jest trener, który pracuje niesamowicie ciężko. Jeśli jesteś młodym piłkarzem i trafisz do Guardioli, to gwarantuję ci, że za jakiś czas będziesz o wiele lepszym zawodnikiem. Poruszając się w sferze marzeń, jeśli on przejąłby jakąś małą akedemię, to wyszłoby z niej iluś świetnych piłkarzy.”

fot. YouTube/Foot Truck