Zimowe okno transferowe za nami

Zazwyczaj zimowe okno transferowe nie daje nam z reguły tyle emocji co letnie. To nie znaczy jednak, że nie obyło się w tym roku bez dużych, jak i też zaskakujących transferów. W tym tekście przedstawimy ranking TOP 15 najciekawszych transferów zimowego okienka.

Kiedy kończy się sezon, to wszyscy praktycznie już wyczekują lata i możliwości rozpoczęcia letniego okna transferowego. To w nim zazwyczaj mamy co roku do czynienia ze spektakularnymi zmianami klubów przez piłkarzy. Gdy dochodzi jednak do zimy, to przeważnie zakupów dokonują drużyny, które tego bardzo potrzebują. Nie inaczej było w tym roku. Zimowe okienko było najnudniejsze od lat, aczkolwiek to nie tak, że ciekawych zmian nie było.

Ranking TOP 15 najciekawszych transferów zimowego okna:

Vitor Roque (z Athletico Paranense do Barcelony) – Dlaczego Brazylijczyk na pierwszym miejscu? Transfer 18-latka z Athletico Paranaense do Barcelony okazał się najwyższym co do kwoty zakupem tegorocznego zimowego okna. Co prawda Barcelona zaklepała sobie już Brazylijczyka w lipcu zeszłego roku, ale dopiero w styczniu przybył on do Katalonii. Pozyskanie 18-latka przez „Barcę” ma być początkiem dbania o przyszłość. Robert Lewandowski młodszy już nie będzie. Następców w La Masii tego kalibru jeszcze nie widać. Vitor Roque ma być po prostu idealnym zmiennikiem Polaka. Już nawet zdążył strzelić pierwszego gola w ostatnim meczu Barcelony z Osasuną. Włodarze i kibice mają nadzieje, że to tylko początek pięknej kariery 18-latka. Sacha Boey (z Galatasaray do Bayernu Monachium) – Ten transfer można wyjaśnić naprawieniem błędu, jaki popełnili włodarze klubu z Monachium latem. Wtedy to do Interu odszedł Benjamin Pavard, czyli dotychczasowy prawy defensor. W jego miejsce nie sprowadzono nikogo. Wydaje się, że transfer Boeya z Galatasaray to dobre zastępstwo Pavarda. Być może 23-latek będzie nawet lepszym wyborem niż w przeszłości francuski defensor. Do tej pory dawał się poznać jako ofensywny, boczny obrońca, który napędza akcje drużyny. Arthur Vermeeren (z Royal Antwerp do Atletico Madryt) – Mimo zaledwie 18-tu lat na karku to już od jakiegoś czasu mówi się, że to wielki talent. W końcu niecodziennie kupuje się tak młodego zawodnika za 20 milionów euro – bo tyle wydało Atletico, aby pozyskać Belga z drużyny mistrza kraju. Piłkarz od pewnego momentu zachwycił piłkarską Belgię, a zainteresowanie nim wyrażały największe ekipy światowego futbolu. Arthur Vermeeren to dynamika, talent, oraz opcja odciążenia eksploatowanego do granic możliwości Koke. Na papierze stanowi absolutnie wzorowy transfer. Jadon Sancho ( z Manchesteru United do Borussii Dortmund) – Można powiedzieć, że Anglik wrócił do miejsca, w którym czuł się szanowany i lubiany. 23-latek w latach 2017-21 rozegrał dla ekipy z Dortmundu 104 mecze i strzelił 38 goli. Obok Marco Reusa był największą gwiazdą ekipy z Signal Iduna Park. Jednak w 2021 roku wrócił do Manchesteru – tym razem padło na United. Tam jednak kompletnie przygasł. Zaczęto mówić nawet o depresji u Sancho. Mówiło się też dużo o konflikcie z trenerem Erikiem ten Hagem. Wobec tego klub nie chcąc się całkowicie rozstawać z piłkarzem, wysłał go na wypożyczenie do Borussii Dortmund. Tam ma się odbudować i powrócić do dobrej formy, jaką jeszcze nie dawno prezentował. Kalvin Phillips (z Manchesteru City do West Hamu United) – Przez wielu określany jest jako niewypał transferowy. Gdy w 2022 roku Kalvin Phillips przechodził do City z Leeds, mówiło się o dużym wzmocnieniu. W końcu cała transakcja zamknęła się w 49 milionach euro. Czas jednak brutalnie zweryfikował Anglika. Ani razu nie przypominał on siebie z Leeds, ani z Euro 2020, gdzie w jednym z wpisów okrzyknięto go krzyżówką Pirlo i Gattuso. Dużą przeszkodą jednak okazały się kontuzje. To one spowodowały, że 28-latek w barwach „The Citizens” rozegrał tylko 16 spotkań. Teraz w West Hamie ma się odbudować. Co ciekawe, o Phillipsie mówiło się, jako potencjalnym transferze Barcelony w tym oknie. Jednak te wiadomości okazały się śmiesznymi plotkami. Timo Werner (z RB Lipsk do Tottenhamu) – Zaskakującego i za razem ciekawego wzmocnienia dokonał Tottenham. Timo Werner, bo o nim mowa po 2 latach wraca do Anglii i Londynu. Wcześniej, bo w latach 2020-22 grywał dla Chelsea. Tam jednak totalnie mu nie wyszło. Bardzo często był określany wielkim rozczarowaniem transferowym „The Blues”. Gdy wracał do Lipska to była nadzieja, że wróci stary dobry Timo. Nic takiego nie miało miejsca. Przez 2 lata od powrotu rozegrał tylko 22 mecze, w których strzelił 9 goli. Zasadnym jest więc pytanie, po co taki transfer drużynie z Londynu? Spowodowane jest to kontuzjami i innymi osłabieniami. Zanim doszło do transakcji, to było wiadome, iż Heung-Min Son w styczniu wyjedzie na Puchar Azji. Alejo Veliz doznał urazu kolana (finalnie też odszedł, na wypożyczenie do Sevilli – przyp. KM). Z kolei Richarlison nie gwarantuje takiego poziomu pod bramką rywala, jak to było za czasów Harry’ego Kane’a. W związku z tym Timo Werner ma dać to, czego się oczekuje od napastnika tej klasy czyli bramek. Orel Mangala ( z Nottingham Forest do Olympique’u Lyon)- W tym przypadku nie wiele może mówić nazwisko belgijskiego piłkarza kibicom. Jednak Olympique Lyon, który pilnie potrzebuje wzmocnień, pobił właśnie swój rekord transferowy. Kupno Mangali z Nottingham zamknęło się w kwocie około 30 milionów euro. Dotychczas bohaterem największego transferu w historii klubu był Jeff Reine-Adelaide, który w 2019 roku kosztował „jedynie” 25 milionów. Belg ma być lekiem na zło, jakie się dzieje w Lyonie. Klubowi grozi spadek do drugiej ligi. Bryan Zaragoza ( z Granady do Bayern Monachium) – Pierwotnie transfer z udziałem Hiszpana miał się dokonać latem 2024 roku. Jednak doszło do korekty; spowodowane to było kontuzjami kilku piłkarzy z pierwszego składu. Strony doszły więc do szybszej realizacji transakcji. Bayern zapłacił Granadzie ok. 15 milionów euro. Transfer ten jest sporą zagadką. Nie na co dzień tak wielkie firmy, jak Bayern kupują zawodników z tak słabych klubów z lig top5 jak obecna Granada. Dotychczasowy klub Hiszpana znajduje się w strefie spadkowej LaLiga. Wobec tego pytanie, czy uda mu się przeskoczyć pewien poziom i oczarować kibiców w Monachium swoją grą? Będzie ciężko, a warunki fizyczne piłkarza nie imponują (165 cm- przyp. KM) Eric Dier (z Tottenhamu do Bayernu Monachium) – Bayern był wyjątkowo aktywny w trakcie zimowego okna. Poza transferami Sachy Boeya i Bryana Zaragozy wypożyczono Erica Diera z Tottenhamu. To dość zaskakujący transfer. Anglik przybywa do Monachium jako opcja zapasowa. Trener Thomas Tuchel ma spore problemy z linią defensywy. Bouna Sarr oraz Tarek Buchmann zmagają się z kontuzjami, a na Puchar Azji wybrał się Kim Min-Jae. Wobec tego jedynym stoperem w klubie pozostał Dayot Upamecano. Erick Dier to dość wszechstronny piłkarz, bo może grać jako stoper, ale też jako środkowy pomocnik. Czy pomoże on wypełnić lukę w bloku defensywnym? O tym przekonamy się na wiosnę. Karol Świderski (Charlotte FC – Hellas Verona) – Nie obyło się bez zmian klubowych u reprezentantów Polski. Karol Świderski postanowił wrócić do Europy. Konkretniej został wypożyczony z Charlotte FC do Hellasu Verona. Polak ma być ratunkiem nie tylko sportowym włoskiego klubu. W grudniu zespół przejęła Policja Finansowa z uwagi na machlojki właściciela i prezydenta Hellasu, Maurizio Settiego. Klub pozbył się bardzo wielu wartościowych zawodników, których zwyczajnie dało się spieniężyć tj. Filippo Terracciano, Milana Djuricia czy Josha Doiga. Świderski w Weronie spotka się z innym Polakiem, Pawłem Dawidowiczem. Hellas na ten moment zajmuje 16. miejsce w tabeli Serie A. Czy Karol Świderski pomoże drużynie w utrzymaniu? Kamil Jóźwiak (z Charlotte FC do Granady) – Reprezentanci Polski to nie byli dotychczas łakome kąski dla klubów LaLiga. Teraz w Granadzie będzie ich aż dwóch, ponieważ do Kamila Piątkowskiego dołączył Kamil Jóźwiak. Były zawodnik Lecha ma być następcą Bryana Zaragozy. Będzie o to jednak trudno, bo nowy nabytek Bayernu był kluczowym ogniwem słabej i tak drużyny. 25-latek przybył do Granady w ramach transferu definitywnego. Luiz Henrique (z Betisu do Botafogo) – Tutaj również mamy do czynienia z rekordem. Brazylijczyk kosztował Botafogo 20 milionów euro, co stało się największą kwotą transferową w historii klubu i całej ligi brazylijskiej. Skrzydłowy powraca do rodzimej ligi po niezbyt udanej przygodzie w Hiszpanii. Przez półtora sezonu w Realu Betis strzelił zaledwie cztery gole. Ivan Rakitić (z Sevilli do Al Shabab) – Chorwat bez wątpienia zapracował sobie na miano legendy w Sevilli. Więcej już jednak dla tego klubu nie zagra. Obie strony postanowiły się rozstać. Od teraz 36-latek będzie zawodnikiem Al Shabab. Odejście Rakiticia z Sevilli jest podyktowane dwoma sprawami- pozycja piłkarza w klubie zmalała oraz drużynie grozi spadek do Segunda Division. Czy w Arabii Saudyjskiej będzie jeszcze stać Chorwata na granie w piłkę na wysokim poziomie? Bartosz Slisz (z Legii Warszawa do Atlanty United)- Mimo kilku odejść Polaków z MLS znalazł się też transfer do tej ligi z udziałem reprezentanta Polski. Bartosz Slisz zamienił warszawską Legię na Atlantę. Bez wątpienia taki ruch to spory zastrzyk gotówki dla stołecznego klubu, zwłaszcza, że piłkarz miał umowę jedynie do końca grudnia 2024 roku. Legia Warszawa porozumiała się z klubem z MLS ws. kwoty ok. 3,2 miliona euro. Podopieczni Kosty Runjaicia już za niedługo rozegrają spotkania z Molde w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Tam bez wątpienia reprezentant Polski mógłby się przydać drużynie, choć Qendrim Zyba oficjalnie przybył już na jego miejsce. Jordan Henderson (z Al-Ettifaq do Ajaksu Amsterdam) – Anglik jest jednym z pierwszych piłkarzy, którzy uciekli z imperium piłkarskiego Arabii Saudyjskiej. Coraz częściej słyszymy głosy, że wielu piłkarzy jest niezadowolonych z grania w Arabii. Henderson dość szybko, bo już po pół roku od przejścia do Al-Ettifaq zatęsknił za Europą i robił wszystko by wrócić. Zgłosił się Ajax. Z nowym klubem Jordan Henderson związał się na najbliższe dwa i pół roku.

Zimowe okienko transferowe w przeszłości

Powyższy ranking ukazuje, że brakuje w nim spektakularnych transferów. W większości te transfery, jak i inne poza rankingiem zostały wykonane z myślą o przyszłości poszczególnych klubów. Lata wstecz byliśmy świadkami kilku transferów, które wykreowały gwiazdy światowej piłki:

Luis Suarez ( Ajax Amsterdam – Liverpool) – W 2011 roku młody i perspektywiczny Urugwajczyk został zauważony przez Liverpool i kupiony za 26,5 miliona euro. Suarez z miejsca stał się idealnym wzmocnieniem angielskiej drużyny. Dzięki znakomitej grze zapracował sobie na transfer do Barcelony w 2014 roku. Liverpool sprzedał Urugwajczyka „Dumie Katalonii” za 82 miliony euro. Marcelo (Fluminense – Real Madryt) – Real Madryt nie od dziś słynie z tego, że ma dość mocno przefiltrowany rynek w Ameryce Południowej. Idealnym tego przykładem stał się Marcelo. W pewnym momencie okazał się on, jednym z najlepszych lewych obrońców świata. Z „Królewskimi” wygrał aż 25 trofeów. Nemanja Vidić (Spartak Moskwa – Manchester United) – Chyba do dziś przez wielu kibiców wspominany jest jako jeden z najlepszych stoperów w historii klubu. Serb na Old Trafford spędził osiem lat. Przez większość czasu razem z Rio Ferdinandem tworzył duet nie do przejścia. Wywalczył z klubem szereg trofeów w tym aż 5 pucharów za mistrzostwo Anglii. Do dziś, działacze klubu nie znaleźli idealnego następcy Serba. Gonzalo Higuain (River Plate – Real Madryt) – W 2007 roku przychodził z łatką wielkiego talentu, który będzie nowym postrachem bramkarzy w lidze. Gonzalo Higuain przez sześć sezonów był niezwykle ważnym ogniwem Królewskich. Jego kariera przyhamowały w Madrycie transfery gatunku „Galacticos”: Cristiano Ronaldo, Karima Benzemy i Garetha Bale’a. To głównie oni sprawili, że dla Argentyńczyka po prostu nie było już miejsca w klubie. Ivan Rakitić ( Schalke 04- Sevilla)- Chorwat znalazł się w tym tekście w obu zestawieniach. Jednak tutaj wystarczy wspomnieć, czego dokonała Sevilla w 2011 roku. Sprowadzono Chorwata do klubu za 2,5 miliona euro. 36-latek niemal z miejsca stał się niezwykłą postacią na Ramon Sanchez Pizjuan. Będąc kapitanem drużyny wygrywał dwukrotnie Ligę Europy. Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen – Ajax Amsterdam)- Gdy przechodził do Ajaksu w 2006 roku, mówiono o nim nowy Ruud Van Nisterlooy. Strzelał bramki jak na zawołanie. Podobnie było w Ajaksie, czym zapracował sobie na transfer do samego Realu Madryt. Później już w Madrycie nie było tak kolorowo u Holendra. Andrea Barzagli (VFL Wolfsburg – Juventus)- Włoch już wcześniej był znany opinii publicznej. W 2006 roku zdobył z kadrą mistrzostwo świata. Dopiero później jednak stał się jednym z najlepszych stoperów na świecie. W 2011 roku powrócił do włoskiej Serie A po trzyletniej przygodzie w Niemczech. Tak naprawdę to będąc piłkarzem Juventusu, wyrósł na znakomitego obrońcę. Grając obok Giorgio Chielliniego oraz Leonardo Bonucciego, stanowili oni tercet nie z tej ziemi przez wiele lat nie tylko w Juventusie, ale też w reprezentacji Włoch. Dejan Stanković (Lazio – Inter) – W 2004 roku Inter kupił reprezentanta wtedy Serbii i Czarnogóry za 4 miliony euro. Z roku na rok dorobił się wielkiej pozycji w zespole. Będąc wielką postacią Interu, udało mu się wygrać kilka mistrzostw Włoch, oraz Ligę Mistrzów w 2010 roku. Juanfran (Osasuna – Atletico Madryt) – W 2011 roku Atletico kupiło go za 4,25 miliona euro. Niemal z miejsca stał się jednym z najważniejszych żołnierzy w układance Cholo Simeone. Na wiele lat zabetonował prawą stronę defensywy. Wygrał z klubem m.in. dwukrotnie Ligę Europy. Mats Hummels (Bayern Monachium – Borussia Dortmund) – Kariera Matsa Hummelsa wiedzie przez dwa kluby: Borussię Dortmund oraz Bayern Monachium. Już w 2008 roku przeszedł do Borussii w ramach wypożyczenia. Czas pokazał, że to był strzał w dziesiątkę. W BVB stoper stał się gwiazdą światowego formatu.

