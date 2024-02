Jesse Lingard wybrał klub. Nie poszedł za tłumem

Były gwiazdor Manchesteru United i reprezentacji Anglii – Jesse Lingard – jest bliski podpisania kontraktu z… południowokoreańskim FC Seoul. Lingard pozostaje bez klubu od czerwca, kiedy to wygasł jego kontrakt z Nottingham Forest.

Zaskakujący kierunek Lingarda

BBC Sport donosi, że na początku przyszłego tygodnia wychowanek Manchesteru United poleci do Korei Południowej, żeby przejść testy medyczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to podpisze z przedstawicielem K-League 1 dwuletni kontrakt. Czy to oznacza wypisanie się z poważnej piłki? Ktoś może powiedzieć jednak, że wypisany jest z niej już dawno temu, bo jego przygoda z Forest to kompletna klapa.

Kłopoty ze znalezieniem klubu

Od zakończenia umowy z Forest, 31-latek trenował przez jakiś czas w West Hamie United, w którym zaliczył niesamowitą rundę wiosenną 2020/21, (16 spotkań, dziewięć bramek, pięć asyst) ale menedżer David Moyes nie był zainteresowany jego usługami. Następne kilka tygodni Lingard spędził trenując z saudyjskim Al-Ettifaq, trenowanym przez Stevena Gerarda, ale i tutaj rozmowy skończyły się fiaskiem.

Lingard zaliczył 20 występów dla Nottingham Forest w sezonie 2022-23, ale w drugiej części sezonu grał już bardzo mało. Wcześniej był ikonicznym wychowankiem Manchesteru United. Zagrał dla nich 232 razy, zdobywając 35 bramek. Lingard zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Anglii w 2016 roku i zagrał 32 razy dla swojego kraju. Ostatni z nich miał miejsce w 2021 roku.

Czy Jesse Lingard jeszcze zabłyśnie?

Czy jego kariera mogła potoczyć się lepiej? Gdyby został w West Hamie po świetnym półroczu, być może teraz aspirowałby do miana legendy klubu. Wolał jednak spróbować raz jeszcze swoich sił w United i powalczyć tam o to, by znaczyć więcej. Czuł się wtedy na siłach. To był punkt kulminacyjny jego kariery, bo w West Hamie czuł się, jak ryba w wodzie. Analizowanie złej decyzji mogło się okazać źródłem jego piłkarskiego zakrętu. FC Seoul poprzedni sezon skończył na siódmej lokacie. W swojej historii ma sześć trofeów za mistrzostwo kraju.

