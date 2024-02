Sacha Boey ma następcę! Znane nazwisko w Europie

Sacha Boey ma następcę, który został błyskawicznie znaleziony. Galatasaray błyskawicznie załatało dziurę po po Sachy Boey’u. W miejsce Francuza przyszedł inny piłkarz mówiący w języku francuskim, Serge Aurier. 31-latek przebywa obecnie wraz z kadrą Wybrzeża Kości Słoniowej na Pucharze Narodów Afryki.

Długo trwające negocjację pomiędzy Nottingham Forest a Galatasaray zakończyły się powodzeniem. Serge Aurier ostatecznie zamieni East Midlands na stolicę Turcji. Iworyjczyk przeniesie się do ,,Galaty” na zasadzie półrocznego wypożyczenia. 31-latek nie przedłuży jednocześnie trwającej do 30 czerwca br. umowy z „Forest”. Wobec tego, wraz z początkiem przyszłego sezonu, stanie się on pełnoprawnym zawodnikiem Galatasaray. Przypomnijmy, że Anglicy muszą sprzątać kadrę po ponad 30 transferach na początku sezonu 2022/23 i tegorocznych ostrzeżeniach od Premier League za brak zbalansowanego budżetu.

Szybko załatana dziura

21 stycznia swój ostatni mecz w barwach Galatasaray rozegrał Sacha Boey. Cztery dni później Francuz nie znalazł się już w kadrze na spotkanie z Istanbulsporem (3:1), bowiem dopinał on transfer do Bayernu Monachium. 27 stycznia został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik „Die Roten”. Bawarczycy zapłacili za Boey’a 30 mln euro, czyniąc go tym samym najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii „Galaty”. W derbowym starciu z Istanbulsporem w miejsce Boey’a wskoczyć musiał Baris Alper Yilmaz. Teraz jednak ma już pełnoprawnego następce. „Paka” Galatasaray walczącego o mistrzostwo wygląda całkiem solidnie: Mauro Icardi, Dries Mertens, Fernando Muslera, Wilfried Zaha, Angelino, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech. Trochę jest tych znanych nazwisk.

Fot. PressFocus