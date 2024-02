Alaves – FC Barcelona 03.02 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.85 Alaves - FC Barcelona Powyżej 2.5 goli TAK Obstaw

Z okazji starcia Alaves – FC Barcelona przygotowaliśmy dla was typy bukmacherskie. W pierwszym spotkaniu na Estadio Olímpico sprawę zwycięstwa Barcelony rozstrzygnął Robert Lewandowski. Obecnie Polak czeka już na gola w La Liga od sześciu spotkań. Liczymy na bramki Polaka oraz kolejny dobry występ o piętnaście lat młodszego Samu Omorodiona. Zapraszam do zapowiedzi tego pojedynku.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz 400zł bonusu za BTTS w Derbach Madrytu⬅️

Alaves – FC Barcelona – typy bukmacherskie

Alaves znakomicie wykorzystuje wypożyczonego z Atletico Madryt Samu Omorodiona. Dziewiętnastoletni napastnik już na tym etapie sezonu wie, że rozgrywa swój najlepszy sezon w dorosłej karierze – 6 trafień w La Liga. Ta ekipa zagrała na zero z tyłu tylko 5 razy i to licząc wszystkie rozgrywki. To niewiele mniej niż Barcelona, która zdołała zagrać bez błędu w zaledwie kilku spotkaniach więcej. Ten fakt sugeruje spodziewać się bramek, ponieważ Alaves ma bardzo dużo do wygrania, a Barcelona jeśli znów przegra to ponownie straci w rozgrywkach ligowych i także mrzonki o tytule przestaną być brane na serio.

Barcelona dawno nie była tak nisko. Klęska z Villarreall, rozpoczęła ciąg zdarzeń mających na celu poprawę wyników. Xavi ogłosił odejście i ma dograć do końca sezonu z tym co ma i tam gdzieś jeszcze gra, bo już dwa z czterech frontów jest dla niego wspomnieniem i to trudnym. Najlepsza reakcją Barcelony na to co wydarzyło się tydzień temu była skromna wygrana 1:0 po golu Viotora Roque. Młody Brazylijczyk już w debiucie mógł strzelić pierwszego gola, ale od środy można i na niego liczyć w ataku Barcelony. Być może etap od meczu z Osasuną przyspieszy wykrystalizowanie się najlepszej wersji ataku, na którego Xavi będzie mógł stale polegać.

Mniejsza presja skierowana na Barcelonę, plus oczywiście trzeba tę nieszczęsną Ligę Mistrzów sobie jakoś zaklepać. W przypadku Barcelony raczej nie będzie z tytułu wygrania tegorocznej Ligi Mistrzów. Wszystko to na stadionie zawsze groźnego u siebie Alaves, które 16 z 26 punktów zdobyło na własnym stadionie. Te wszystkie wątki sumują mi się na drugi z rzędu mecz bez porażki FC Barcelony, ale też dużo bramek. Błędy rodzą bramki. Barcelona i Alaves wiedzą coś o błędach. Myślę, że zobaczymy sporo walki w polu karnym rywala, więc stawiam na over 2.5 goli w meczu po kursie @1.985 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Alaves – FC Barcelona

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, w tym przypadku pojedynku West Ham – Bournemouth. Oba zespoły mają sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów specjalnych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o wytypowanie strzelca. Kurs na trafienie do siatki przez Roberta Lewandowskiego wynosi @2.39.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu skomplikuje się sytuacja w tabeli. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Alaves – FC Barcelona

Barcelona w ostatnich trzech meczach wygrała tylko raz

Alaves notuje dwa zwycięstwa z rzędu

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach cztery razy padł BTTS

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Alaves – FC Barcelona

Alaves : Sivera – Tenaglia, Marin, Duarte, Lopez – Guevara, Blanco, Hagi – Vicente, Omorodion, Rioja

: Sivera – Tenaglia, Marin, Duarte, Lopez – Guevara, Blanco, Hagi – Vicente, Omorodion, Rioja Barcelona: Pena – Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo – Gundogan, Pedri, de Jong – Yamal, Lewandowski, Fermin

fot. Pressfocus