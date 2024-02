Lucas Bergvall w Tottenhamie. Szwedzki pomocnik został ogłoszony przez Spurs w dniu swoich osiemnastych urodzin. Przybył on ze Djurgardens za kwotę 10 milionów euro+ bonusy, jak podaje The Athletic.

Bergvall wywodzi się z klubu Brommapojkarna, największego klubu Europy pod względem liczby członków drużyn trenującym w samym klubie. To szwedzka kuźnia talentów, z której wywodzi się chociażby inny z piłkarzy Tottenhamu, Dejan Kulusevski. W tym samym klubie pierwsze kroki stawiał jeden z najciekawszych napastników na rynku – Viktor Gyokeres. Piłkarz miał po drodze oferty zarówno z Interu jak i Barcelony, ale zdecydował się na Londyn. Tottenham był najbardziej przekonujący i zdecydowany na zawodnika.

Jak miał zdradzić w prywatnej rozmowie były trener piłkarza, Barcelona oferowała Bergvallowi więcej pieniędzy, ale ten poszedł za głosem serca. Ciężko się dziwić – w Barcelonie od dłuższego czasu panuje chaos organizacyjny i finansowy, wkrótce zmieni się trener, a w Londynie klub od lata świetnie funkcjonuje i prosperuje. W dodatku ma w klubie z Tottenham Stadium swojego rodaka, co zawsze może przyspieszyć proces aklimatyzacji w klubie.

Mądra polityka transferowa za Postecoglou

Lucas Bergvall w Tottenhamie oznacza kolejny mądry ruch ze strony klubu Daniela Levy’ego, licząc od początku letniego okna w 2023 roku. Odkąd trenerem Spurs został Ange Postecoglou, klub ściąga samych zdolnych i dopasowanych do klubu zawodników, którzy mogą być dla gamechangerem w lidze. Począwszy od Guglielmo Vicario po Micky’ego van de Vena, Alejo Veliza czy Jamesa Maddisona. Bergvall to kolejny tego typu ruch – on już na tym etapie jest przedstawiany jako kolejna szwedzka perełka.

Fot. PressFocus