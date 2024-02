Ciekawy przypadek Victora Osimhena. Nigeryjczyk jest obecnie na Pucharze Narodów Afryki wraz ze swoją kadrą i po zwycięstwie z Angolą 1:0 w ćwierćfinale. Nigeryjczycy są zatem w strefie medalowej. Sam piłkarz strzelił na turnieju póki co jednego gola i ma szansę na poprawienie tego dorobku. Oznacza to jednak, że wróci do klubu jeszcze później. A skoro wróci później to…

Wirus Milan – ciekawy przypadek Victora Osimhena

Osimhena ominie kolejny raz spotkanie z Milanem. Jak policzył jeden z twitterowiczów, Osimhena ominie siódme spotkanie z Milanem w ciągu czterech lat w klubie spod Wezuwiusza.

La Nigeria ha vinto contro l'Angola, questo significa che Osimhen salterà la partita contro il Milan per la 7° volta in 4 anni pic.twitter.com/fDW3xv6QHO — Karim (@Mirko_par99) February 2, 2024

Nie jest to żart. Osimhen póki co rozegrał jedynie trzy spotkania z ekipą „Rossonerich„. W samym sezonie 2022-23, rozegrał jedynie jedno z czterech możliwych spotkań – zdobył w nim bramkę, która finalnie nie dała nic neapolitańczykom – był to gol na remis w rewanżu Ligi Mistrzów w drugim meczu ćwierćfinałowym. Ostatni raz w lidze zagrał z Milanem… wiosną 2022 roku, gdy do kieszeni schowali go Fikayo Tomori z Pierrem Kalulu. Od tamtej pory przegapił trzy ligowe starcia, a za tydzień, z powodu kolizji terminów z Pucharem Narodów Afryki – opuści czwarte.

Ciekawy przypadek wynika jednak głównie z urazów i aspektów pozasportowych. Osimhen swego czasu dość często wypadał z powodu kontuzji. Było złamanie kości jarzmowej, przez co zaczął grać w masce, która przynosi mu szczęście. Był też uraz ręki przedłużony o zakażenie koronawirusem podczas pobytu w swoim kraju. Na początku 2024 roku, sporo spotkań (w tym np. dwa z Fiorentiną) omija go jednak z powodu Pucharu Narodów Afryki, rozgrywanego w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Nigerię czeka jeszcze mecz półfinałowy i – co zależne od wyniku – mecz o trzecie miejsce lub złoto (odpowiednio 10 i 11 lutego). Milan podejmuje Napoli właśnie 11 lutego, w niedzielę, w dzień finału.

Dla porównania – Osimhen przez cały pobyt w Napoli, nie opuścił ani jednego meczu choćby z Bolonią – rozegrał siedem meczów na siedem możliwych. Strzelił w tych meczach pięć goli. Z nikim Nigeryjczyk nie rozegrał więcej spotkań, gdy był piłkarzem SSC Napoli. Niewątpliwie, to ciekawy, statystyczny przypadek w karierze Victora Osimhena.

Fot. PressFocus