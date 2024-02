Real Madryt podjął ostateczną decyzję w sprawie Kepy!

Real Madryt nie zatrzyma Kepy Arrizabalagi. Klub zdecydował, że nie przedłuży kontraktu z bramkarzem kolejny sezon – donosi Jorge C. Picón z Relevo.com. Wypożyczony z Chelsea bramkarz nie spełnił pokładanych w nim nadziei, co skłoniło klub do innych rozwiązań.

Kontuzja, spadek formy, przegrana rywalizacja z Łuninem

Kepa w listopadzie doznał urazu mięśnia przywodziciela. Od tego momentu, zaczął tracić pewność siebie. Coraz częściej zdarzały mu się głupie błędy. Zarówno na przedpolu jak i na linii. Otworzyło to drogę dla Andrija Łunina. Podczas Superpucharu Hiszpanii Kepa i Łunin mieli równe szansę. Jednak pierwszy z nich zagrał półfinał z Atletico, a na drugiego czekało El Clasico w finale.

Real Madryt wygrał je w spektakularnym stylu 4-1. Ostatecznie to Łunin wygrał rywalizacje o bycie tymczasowym numerem 1. Decyzja o zakończeniu rotacji została już podjęta przez sztab szkoleniowy. Picón pisze też, że Kepa na treningach nie wygląda na szczęśliwego zawodnika.

Co dalej z Kepą?

29-letni Hiszpan wróci do Chelsea, gdzie klub prawdopodobnie będzie szukać dla niego nowego miejsca. Biorąc pod uwagę zbliżające się Mistrzostwa Europy, Arrizabalaga będzie musiał szybko odzyskać formę i przekonać do siebie nowych pracodawców. Kepa został wypożyczony przez Real Madryt z Chelsea po tym, jak Thibaut Courtois zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie, Do tej pory rozegrał w barwach „Królewskich’’ osiemnaście spotkań, w których zachował siedem czystych kont – gdy grał był dość niepewny i fani tęsknili za Łuninem między słupkami.

