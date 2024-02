Kolorowe koszulki Milanu znów szczęśliwe. W meczu 23. kolejki Serie A, Milan pokonał po emocjonującym meczu na wyjeździe Frosinone 3:2 (1:1). Po raz kolejny „Rossoneri” odrobili w tym sezonie straty w meczu, gdy mieli na sobie trzecie komplety meczowe. Piłkarze Stefano Piolego nie zachwycali przez sporą część spotkania, ale wywieźli z regionu Lacjum trzy ważne punkty. Od powrotu do klubu Zlatana Ibrahimovicia w roli doradcy właściciela klubu, Milan nie zaznał w lidze porażki.

Szczęście dopisało, ale gra się do końca

Frosinone z przebiegu meczu zasłużyło na punkt – drużyna Eusebio di Francesco sprawiła piłkarzom z Mediolanu sporo kłopotów. To drużyna, która potrafi mocno przycisnąć rywala. Ich problemem jest jednak wypuszczanie korzystnych wyników – w sobotni wieczór po raz piąty w tym sezonie wypuścili prowadzenie w meczu, by finalnie nie wygrać.

Frosinone od początku ruszyło do ataków, Milan wyglądał jakby z pierwszym gwizdkiem dostał gonga na ringu. rzutkę Rafaela Leao wykończył głową po bliższym słupku Olivier Giroud, dla którego było to 11. ligowe trafienie w sezonie.

Na remis bramkę strzelił Matias Soule. Był to dobrze wykonany rzut karny przez Argentyńczyka, który jako pierwszy w historii klubu w Serie A dobił do dwucyfrówki w liczbie bramek. Kwadrans po przerwie kapitan Luca Mazzitelli trafił do siatki, wykorzystując nieudolność Mike’a Maignana, który minął się z piłką przy interwencji na bliższym słupku.

Następnie, po stałym fragmencie wyrównał z bliska Matteo Gabbia, który powrócił miesiąc temu z wypożyczenia z Villarrealu, a minutę po wejściu gola na trzy punkty po błędzie defensywy strzelił niezawodny Serb Luka Jović. Po raz kolejny w tym sezonie okazał się on kluczowym zmiennikiem.

Kolorowe koszulki Milanu znów szczęśliwe

Po raz kolejny „Rossoneri” odrobili w tym sezonie straty w meczu, gdy mieli na sobie trzecie komplety meczowe, które mają tylu fanów co i przeciwników. Kolorowe koszulki Milanu znów okazały się szczęśliwe. Stroje te przyniosły trzy punkty w wyjazdowym meczu z Newcastle oraz w wyjazdowym meczu z Udinese. W obu spotkaniach, tak jak i pod Rzymem, Milan przegrywał, doprowadził do remisu i finalnie wygrał. Może warto te stroje pozostawić na wyjazdy do końca sezonu? Kolorowe koszulki Milanu znów szczęśliwe – to dobry omen czy szczęście się wkrótce skończy?

Po tym meczu, Milan umocnił się na 3. miejscu w ligowej tabeli – z dwoma meczami więcej i 13 punktami przewagi nad czwartą Atalantą. Frosinone utrzymało się na pozycji numer 14, ma pięć punktów nad strefą spadkową, ale i cztery nad miejscem bezpośrednio za nim. W kolejnym spotkaniu, Milan zagra z Napoli – po raz kolejny ekipa z południa Włoch wyjdzie na mecz z „Rossonerimi” bez Victora Osimhena. Na mecz dwóch ostatnich mistrzów Włoch nie wyjdzie też Tijjani Reijnders – złapał piątą kartkę w sezonie w sobotni wieczór.

