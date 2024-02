Xavi: „Płacimy za sprawę Negreiry”

Xavi był bardzo niezadowolony z sędziowania w meczu Barcelony z Alaves. Chodziło mu głównie o kwestię czerwonej kartki dla Victora Roque i dwóch żółtych kartek pokazanych w kontrowersyjnych okolicznościach.

Xavi na konferencji prasowej po meczu z Alaves grzmiał za to, że Barcelona cierpi za „stare grzechy”:

Nie muszę tego mówić, wszyscy to widzieliście. Płacimy za sprawę Negreiry – taka jest rzeczywistość. To właśnie czuję. Jedyne, o co proszę, to o to, że pozwolą nam rywalizować. To naprawdę wszystko, o co proszę. Nie będę już mówił o sędziach. Zabijecie mnie za to, ale co mogę powiedzieć? Muszę powiedzieć prawdę.