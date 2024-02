Kurt Hamrin nie żyje. Był ostatnim żyjącym finalistą MŚ 1958

Kurt Hamrin nie żyje. Legenda Serie A (głównie Fiorentiny) i reprezentacji Szwecji zmarła w wieku 89 lat. Był ostatnim żyjącym zawodnikiem, który brał udział w finale mistrzostw świata w 1958 roku.

Odeszła legenda reprezentacji Szwecji…

Kurt Hamrin strzelił 17 goli w 32 meczach dla Szwecji. Jego bramka na 3:1 w półfinale z RFN uchodzi za najważniejsze trafienie w historii tamtejszego futbolu. Unieśmiertelnił ją komentarz legendarnego komentatora, Lennarta Hylanda. Szwecja przegrała w finale 2:5 z genialną Brazylię. To wtedy rozbłysnął talent 17-letniego Pelego.

Odeszła od nas jedna z największych ikon szwedzkiej piłki nożnej. Spoczywaj w pokoju. Kurt „Kurre” Hamrin odegrał ważną rolę w zdobyciu przez Szwecję srebra mistrzostw świata w 1958 roku. Jest legendą zarówno w AIK, jak i Fiorentinie za swoje wysiłki w klubach. Myślami jesteśmy z rodziną i przyjaciółmi Kurta. Dziękujemy „Kurre” za wszystkie niebiesko-żółte wspomnienia, które pomogłeś stworzyć tak wielu osobom – napisała szwedzka federacja na Instagramie

…i włoskiego futbolu

Kurt Hamrin jest też rekordzistą strzelców w historii Fiorentiny. Z 203 bramkami na koncie remisuje z Gabrielem Batistutą. Zdobył je w ciągu dziewięciu lat spędzonych w klubie. W 1967 odszedł do Milanu. Grał też dla Napoli, Juventusu, Padovy i IFK Sztokholm, Po przejściu na emeryturę wrócił do Florencji. Tam też zmarł. Był bardzo związany z miastem, co podkreślił klub w swoim komunikacie:

Prezydent Rocco Commisso, jego rodzina, zarząd Fiorentiny i wszyscy związani z klubem łączą się w bólu z rodziną Kurta Hamrina i całego piłkarskiego świata. Hamrin był i zawsze będzie prawdziwą legendą dla wszystkich fanów piłki nożnej, a w szczególności dla kibiców Fiorentiny.

Kurt Hamrin rozpoczął swoją karierę w szwedzkim AIK, a następnie przeniósł się do Włoch, konkretnie do Juventusu. Spędził tam tylko jeden sezon, po czym odszedł na wypożyczenie do Padovy, a następnie na stałe do Fiorentiny w 1958 roku. Pomógł Fiorentinie wygrać Puchar Włoch w 1961 i 1966 roku, a także Puchar Zdobywców Pucharów w 1961 roku. Zakończył te rozgrywki jako najlepszy strzelec z sześcioma bramkami.

Hamrin zdobył również mistrzostwo Włoch z Milanem w 1968 roku i strzelił oba gole dla „Rossonerich”, kiedy pokonali Hamburg 2:0 w finale Pucharu Zdobywców Pucharów w tym samym roku. W sezonie 1968/69 pomógł Milanowi zdobyć Puchar Europy, (odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów), strzelając gola w półfinale przeciwko broniącemu tytułu Manchesterowi United. Klub również dołączył się do kondolencji na portalu X: „Opłakujemy odejście Kurta Hamrina, niezapomnianego filaru historii Rossonero. Cały AC Milan dołącza do jego rodziny i przyjaciół, dzieląc ich smutek i ból w tym dniu”.