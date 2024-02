MŚ 2026 – wiemy coraz więcej! Ogłoszono szczegóły co do organizacji turnieju, który za dwa i pół roku zostanie rozegrany w USA, Kanadzie i Meksyku. FIFA podała ramowy terminarz imprezy – znamy daty spotkań. Mecz otwarcia odbędzie się na Estadio Azteca, a finał na MetLife Stadium w New Jersey.

MŚ 2026 – wiemy coraz więcej! Otwarcie w Meksyku

Mundial 2026 zostanie rozegrany w dniach 11 czerwca – 19 lipca tegoż roku. Mecze odbędą się na szesnastu arenach w trzech krajach.

Kraje-gospodarze Mundialu w grupie będą rozgrywały mecze na własnym terenie. Kanada i Meksyk odwiedzą każde swoje miasto-gospodarza, Stany Zjednoczone natomiast grać będą na zachodnim wybrzeżu – w Seattle oraz Los Angeles. Guadalajara za to nie będzie gościć ani jednego meczu fazy pucharowej.

Warto wspomnieć, że będziemy mieli odrobinę więcej spotkań – z racji 48 drużyn (turniej zwiększony o 16 nacji) przybędą spotkania fazy 1/16 finału. I tutaj warto przytoczyć porównanie – USA ugości 78 spotkań, co daje 14 spotkań więcej niż cały Mundial w Katarze – a mamy jeszcze 2 inne kraje-gospodarze. Meksyk oraz Kanada będą gościć po 13 spotkań MŚ 2026. Najwięcej, bo aż 9 spotkań ugości Dallas – 4 z nich to mecze fazy pucharowej.

Ciekawostką jest fakt, że 4 lipca odbędzie się w Filadelfii mecz 1/8 finału – dokładnie w 250. rocznicę Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W przypadku wielu miejsc z USA, chodzi o aglomeracje, a nie faktyczne miasta: arena zmagań dotycząca miasta Dallas to np. pobliskie Arlington, a stadion finału – New Jersey w okolicach Nowego Jorku.

Grafiki przedstawiające szczegóły terminarza wykonywała Polka, Magdalena Orpych.

Miejsca rozegrania finałów w 2026 roku

Kanada – Vancouver, Toronto Meksyk – Mexico City, Guadalajara, Monterrey Stany Zjednoczone – Los Angeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Boston, Miami, Filadelfia, Nowy Jork/New Jersey.

