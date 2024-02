Najlepszy wynik PŚ w skokach i cztery medale panczenistów!

Nie ilość, a jakość. Tak można podsumować ten weekend ze sportami zimowymi. W Pucharze Świata startowali jedynie nasi skoczkowie i panczeniści i pokazali się z dobrej strony. W końcu udało się zająć miejsce w czołowej dziesiątce PŚ w skokach – dwa razy ósmy był Zniszczoł. Raz nawet prowadził po pierwszym skoku! W łyżwiarstwie szybkim nasi reprezentanci zdobyli za to aż cztery medale!

Skoki narciarskie

Aleksander Zniszczoł zafundował nam niesamowite emocje w obu konkursach Pucharu Świata w Willingen. Kto by się spodziewał, że pierwszym Polakiem w TOP 10 PŚ w tym sezonie będzie Olek Zniszczoł? Dokonał tej sztuki dwukrotnie w jeden weekend!

Oba konkursy Pucharu Świata w Willingen było bardzo loteryjne. Na najlepsze warunki z Polaków trafił Aleksander Zniszczoł, który potrafił je wykorzystać. Niemiecka skocznia ewidentnie odpowiadała 29-latkowi. Po pierwszej serii zajmował wysoką trzecią lokatę z przewagą prawie pięciu punktów nad Prevcem, mógł nawet myśleć o wygranej. Niestety druga próba była dużo mniej udana i Olek spadł na ósmą lokatę. W sobotnim konkursie 23. był Kubacki, a do drugiej serii nie awansowali Stoch i Żyła.

𝐀𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐙𝐧𝐢𝐬𝐳𝐜𝐳𝐨ł 𝐰 𝐜𝐳𝐨ł𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐬𝐢ą𝐭𝐜𝐞 𝐏Ś 𝐰 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 🇩🇪 Aleksander Zniszczoł uplasował się dziś w Pucharze Świata w Willingen najwyżej z Biało-Czerwonych zajmując 8️⃣. miejsce 👏 To najwyższa lokata Polaka w tym sezonie PŚ -… pic.twitter.com/4KohPHGzXx — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) February 3, 2024

Wydawało się, że Olek szansę na najlepszy rezultat miał za sobą. Niedziela pokazała, że nic bardziej mylnego. Polak zdeklasował rywali w pierwszej serii drugiego konkursu PŚ. Oddał skok punktowany prawie tak samo, jak próba Forfanga, w której pobił rekord skoczni. Po pierwszej serii przewaga nad Kobayashim wynosiła ponad 12 punktów! Kibice z niecierpliwością czekali na drugi skok Polaka, ale niestety i tym razem Zniszczoł nie powtórzył rezultatu w pierwszej serii. Polak spadł na ósmą lokatę. W niedzielę punktowali także dwaj inni Polacy. Dawid Kubacki był 18., a Kamil Stoch 27.

𝐀𝐥𝐞𝐤𝐬𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐙𝐧𝐢𝐬𝐳𝐜𝐳𝐨ł ó𝐬𝐦𝐲 𝐰 𝐏Ś 𝐰 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 🇩🇪 Aleksander Zniszczoł ukończył niedzielne zawody Pucharu Świata w Willingen na 8️⃣. miejscu 🇵🇱 Polak prowadził po pierwszej serii, ale finałowa 130,5-metrowa próba nie pozwoliła mu obronić pozycji… pic.twitter.com/55kZv8cWBs — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) February 4, 2024

Najlepszy wynik w karierze zdobyła Ania Twardosz. Polka uplasowała się w Willingen na 25. pozycji, tracąc w drugiej serii trzy miejsca.

Łyżwiarstwo szybkie

Jak kończyć Puchar Świata, to właśnie w takim stylu jak panczeniści! Aż cztery medale, w tym złoty, zdobyli nasi reprezentanci, a były szanse na więcej, gdyby nie pech Damiana Żurka.

W Quebec organizowany był finał Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Miał być ostatnim sprawdzianem naszych panczenistów przed najważniejszą imprezą w sezonie – mistrzostwami świata. Zdali go bardzo dobrze. Pierwszy dzień rywalizacji nie był dla nas zbyt udany. Najlepsza była Karolina Bosiek, która była ósma na 1000 metrów. Po pierwsze miejsce na 1000 metrów jechał Damian Żurek, ale tuż przed metą zaliczył bolesny upadek.

Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim w Quebec 🇨🇦⛸️ Karolina Bosiek zajmuje 8. miejsce na 1000 metrów 👏

Jest to najlepsze indywidualne miejsce Karoliny w Pucharze Świata w tym sezonie 💪@Grupa_PGE | @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/0SKGkN7liK — Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (@pzls_pl) February 2, 2024

Zdecydowanie większe emocje zafundowała nam sobota. O podium otarł się Marek Kania, któremu zabrakło jedynie 0,05 sekundy do trzeciego miejsca. Medal zdobyły za to panie w składzie: Bosiek, Wojtasik Wójcik. Były drugie w sprincie drużynowym i takie same miejsce zajęły w klasyfikacji generalnej.

💥 𝙎𝙍𝙀𝘽𝙍𝙉𝙔 𝙈𝙀𝘿𝘼𝙇 𝙋𝙐𝘾𝙃𝘼𝙍𝙐 𝙎́𝙒𝙄𝘼𝙏𝘼 🥈Karolina Bosiek, Iga Wojtasik i Andżelika Wójcik zdobyły srebrny medal w sprincie drużynowym podczas Pucharu Świata w Quebec City 👏🔥 Gratulacje! @Grupa_PGE | @SPORT_GOV_PL | @4F_official pic.twitter.com/6f8vMzuSVr — Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (@pzls_pl) February 3, 2024

Niedziela to bez wątpienia najlepszy dzień naszych panczenistów w Quebec. Drugi na 500 metrów był Marek Kania, a tuż za nim uplasował się Piotr Michalski. Takie rezultaty zapowiadały niezłą walkę w sprincie drużynowym. Polakom udało się wygrać i w składzie Kania, Michalski, Żurek, sięgnęli po złoto. Zajęli tym samym drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

🥇𝙕Ł𝙊𝙏𝙔 𝙈𝙀𝘿𝘼𝙇 𝙋𝙐𝘾𝙃𝘼𝙍𝙐 𝙎́𝙒𝙄𝘼𝙏𝘼 Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek zdobyli ZŁOTY MEDAL w sprincie drużynowym podczas Pucharu Świata w Quebec City 🔥

Sponsorem reprezentacji Polski jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.@Grupa_PGE | @SPORT_GOV_PL pic.twitter.com/0ZCg9q9drr — Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego (@pzls_pl) February 4, 2024

Fot. PressFocus