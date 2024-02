Przed nami jubileuszowa – 10. edycja ORLEN Copernicus Cup Toruń 2024. Kibice zgromadzeni na Arena Toruń będą mogli zobaczyć zmagania lekkoatletycznych gwiazd. Wystartują między innymi nasi olimpijczycy – Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska i Piotr Lisek.

ORLEN Copernicus Cup Toruń 2024 – zapowiedź

Kiedy i o której odbędzie się ORLEN Copernicus Cup Toruń 2024?

ORLEN Copernicus Cup Toruń 2024 odbędzie się we wtorek 6 lutego na Arena Toruń. Ceremonia otwarcia została zaplanowana na 17:15. Ostatnie zawody rozpoczną się planowo o 19:52, a następnie czeka nas dekoracja zwycięzców.

ORLEN Copernicus Cup 2024 bilety – cena, gdzie kupić?

Dostępne są jeszcze bilety na ORLEN Copernicus Cup 2024. Można je kupić na platformie ebilet.pl. Cena uzależniona jest od wybranej kategorii. Najdroższe są wejściówki VIP, za które trzeba zapłacić od 266 PLN. Aby obejrzeć Copernicus Cup z trybun należy przygotować co najmniej 41,50 złotych. Tyle bowiem kosztuje najtańsza kategoria.

Szczegółowy cennik:

kategoria 1 od 84 PLN

kategoria 2 od 73,50 PLN

kategoria 3 od 63 PLN

kategoria 4 od 52,50 PLN

kategoria 5 od 41,50 PLN

VIP od 266 PLN

Kto wystąpi podczas ORLEN Copernicus Cup 2024?

Największą gwiazdą wtorkowych zawodów lekkoatletycznych jest bez wątpienia Ewa Swoboda. Polka zaczęła sezon halowy od zwycięstwa w ORLEN Cup Łódź. Wicemistrzyni Europy to jedna z największych gwiazd królowej sportu. Będzie reprezentować nasz kraj podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024. Ewa Swoboda jest rekordzistą Polski na 60 metrów na hali. Co ciekawe, ustanowiła go na hali w Toruniu.

Oczy kibiców będą zwrócone też w stronę Pii Skrzyszowskiej. Płotkarka także wygrała w ORLEN Cup Łódź i będzie naszą reprezentantką na igrzyskach olimpijskich. Pia jest uważana za bardzo duży talent. Eksperci uważają, że pobicie długowiecznego rekordu Polski w biegu przez płotki jest dla Pii kwestią czasu. Jest mistrzynią Europy w biegu przez płotki.

Na brak zainteresowania nie będzie narzekał Piotr Lisek – kolejny z naszych reprezentantów na igrzyska olimpijskie w Paryżu. ORLEN Cup nie poszedł po myśli Piotra Liska i będzie chciał poprawić swój wynik podczas ORLEN Copernicus Cup. Lisek jest nie tylko rekordzistą Polski, ale także medalistą mistrzostw świata.

W zawodach udział wezmą także Anna Kiełbasińska – wicemistrzyni olimpijska z Tokio i Justyna Elżbieta Święty-Ersetic – mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska. Nie zabraknie także zagranicznych gwiazd takich jak: Patrizia van der Weken, Nadine Visser, Reetta Hurske, Sondre Guttormsenem i wielu innych.

Jakie konkurencje odbędą się w ramach ORLEN Copernicus Cup 2024?

Mężczyźni:

60m

800m

1500m

3000m

60m przez płotki

skok o tyczce

trójskok

Kobiety:

60m

400m

800m

1500m

60m przez płotki

ORLEN Copernicus Cup 2024 – harmonogram startów

17:15 – CEREMONIA OTWARCIA

17:30 – 60m M (eliminacje)

17:45 – 60m ppł. K (eliminacje)

18:05 – Skok o tyczce M

18:09 – 1500m M

18:18 – 400m K

18:30 – Trójskok M

18:35 – 3000m M

18:50 – 800m K

19:00 – 1500m K

19:10 – 60m M FINAŁ

19:20 – 60m K FINAŁ

19:30 – 800m M

19:40 – 60m ppł. M FINAŁ

19:52 – 60m ppł. K FINAŁ

19:58 – DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW

