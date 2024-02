Jamie Carragher skrytykował Odegaarda z… błahego powodu

Martin Odegaard znalazł się w ogniu krytyki. Legendarny zawodnik Liverpoolu, Jamie Carragher był oburzony zachowaniem Norwega. Ekspert Sky Sports skrytykował kapitana „The Gunners” za… zrobienie zdjęcia klubowemu fotografowi.

W niedzielnym starciu na szczycie Liverpool uległ Arsenalowi na wyjeździe 1:3. „The Reds” byli w tym spotkaniu bezapelacyjnie gorszą stroną. Jednym z dowodów jest statystyka xG, która wskazuje, że podopieczni Juergena Kloppa wygenerowali aż o 3,22 mniej szans na zdobycie bramki (0,46 w porównaniu do 3,68 ze strony „Kanonierów”).

Wygrana z liderem Premier League sprawiła, że zespół z Emirates Stadium zbliżył się do prowadzącego w tabeli Liverpoolu na dwa oczka. Radość podopiecznych Mikela Artety po końcowym gwizdku była więc w pełni zasłużona. Kamery „Sky Sports” uchwyciły moment, w którym Martin Odegaard bierze do ręki aparat klubowego fotografa, Stuarta MacFarlane’a i robi mu zdjęcie na tle trybun. Z pozoru błaha sytuacja rozwścieczyła eksperta Sky Sports, Jamiego Carraghera. Legendarny zawodnik Liverpoolu na antenie stacji w dość ostrych słowach skomentował zachowanie 25-latka:

Po prostu zejdź do tunelu. Wygrałeś mecz, zdobyłeś trzy punkty. Byłeś znakomity, ponownie włączyłeś się do walki o tytuł. Ale po prostu zejdź do tunelu.

Nie było to trudne do przewidzenia, że dość kuriozalna wypowiedź Carraghera odbije się mu czkawką. W komentarzach możemy m.in. przeczytać: „Policja do spraw celebrowania. Daj spokój, stary. Co Carragher może wiedzieć o wygrywaniu ligi? Przecież on nigdy tego nie dokonał”.

Fot. PressFocus