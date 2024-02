Manuel Neuer: „Guardiola przyprawiał nas o ból głowy’’

„Guardiola przyprawiał nas o ból głowy’’- powiedział Neuer o byłym trenerze w nowym filmie dokumentalnym BBC, „Pep Guardiola: Chasing Perfection’’. Bramkarz Bayernu zdradził odrobinę kulis pracy z Guardiolą. Przyznał, że sesje treningowe przyprawiały o ból głowy z powodu ilości informacji, które Pep przekazywał swoim zawodnikom.

Guardiola podjął odważną decyzję o odejściu z Barcelony w 2012 roku. Zrobił wtedy sobie roczną przerwę od piłki w Nowym Jorku. Katalończyk powrócił w następnym sezonie, jako nowy menedżer klubu, który był świeżo upieczonym triumfatorem Ligi Mistrzów 2012/13. Miał zatem bardzo trudne zadanie. Na starcie powiedział: „Właśnie wygraliście potrójną koronę. To największy sukces w historii Bayernu’’.

Musiał utrzymać sukces. A to nie było łatwe zadanie… Czasami zatrzymywał się i wysyłał nas do szatni, dostawał hopla i mówił: „Jeśli nie chcecie się tego nauczyć, to się nie nauczycie – mówi Manuel Neuer