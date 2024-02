Serie A po 25 latach zmienia nazwę. Liga właśnie podpisała nową umowę sponsorską i od przyszłego sezonu będzie znana jako Serie A Enilive, kończąc 25-letnią współpracę z TIM. To zatem ostatni sezon, gdy firma telefoniczna TIM będzie tytularnym sponsorem Serie A

Enilive przebija ofertę TIM

Przez co najmniej kolejne trzy lata najwyższa klasa rozgrywkowa we Włoszech będzie znana jako Serie A Enilive. Według Calcio e Finanza, umowa opiewa na 22 mln euro rocznie przez trzy lata, z opcjami na kolejne dwa. To o 3 mln euro więcej w stosunku do propozycji TIM, która miała zaproponować 19 mln euro rocznie.

Enilive działa pod parasolem firmy energetycznej Eni i jest częścią trwającej transformacji energetycznej. Firma koncentruje się na zrównoważonych zasobach energii, w tym punktach ładowania pojazdów elektrycznych, stacjach paliw, rafinacji biopaliw i tworzeniu aplikacji do wspólnego korzystania z samochodów elektrycznych.

W międzyczasie firma kolejowa Frecciarossa odnowiła umowę na sponsorowanie Coppa Italia, która będzie obowiązywać przez kolejne trzy lata. Calcio e Finanza donosi, że umowa jest warta 5,5 mln euro na sezon, co stanowi o 1 mln euro więcej w porównaniu z poprzednim trzyletnim kontraktem.

Fot. PressFocus