Patryk Klimala o grze w trakcie wojny: „Alarm obudził mnie o 5:30…’’

Patryk Klimala w rozmowie z TVP Sport ujawnia kulisy swojego nieudanego pobytu w Hapoelu Beer Szewa, do którego przeszedł z New York Red Bulls. Piłkarz przeszedł tam trudne momenty na boisku i poza nim.

Patryk Klimala mocno żałuje pobytu w Izraelu. Chciał wyjechać z MLS, ale jak się okazało, trafił z deszczu pod rynnę. Zapewnia też, że gdyby tylko mógł, wróciłby wtedy do Polski z przyczyn rodzinnych. Jednak już na początku izraelskiej przygody, pożałował swojej decyzji.

Tak. To była decyzja, którą podjąłem pod wpływem emocji. Chciałem odejść z New York Red Bulls. Później powiedziano mi, że nie ma takiej opcji. Na końcu pojawiła się oferta z Hapoelu. To było wszystko tak pokręcone, zagmatwane, że nie miałem wyjścia i musiałem wyjechać do Izraela. To był ten moment, kiedy nie chciałem gdzie indziej odchodzić za granicę. Chciałem wrócić do Polski, ale wtedy to się nie udało. Nie będę mówił, dlaczego wtedy nie wyszło i kto co zrobił…

Troszeczkę żałuję, bo chciałem wrócić do Polski ze względów rodzinnych, ze względu na syna i żonę, a koniec końców wsadziłem rodzinę w większe bagno, niż w jakim byliśmy w Stanach. Wyciągnąłem wnioski z tego. Już po dwóch miesiącach w Izraelu wiedziałem, że bez względu na to czy klub będzie chciał przedłużyć ze mną umowę w styczniu, to ja tego kontraktu nie przedłużę.