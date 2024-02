Nicolo Barella negocjuje z Interem nowy kontrakt. Inter Mediolan zabrał się za przedłużanie kontraktów najważniejszych zawodników. Niedawno klub ogłosił, że związał się na dłużej z Henrikiem Mchitarjanem, Federico Dimarco oraz Matteo Darmianem. Teraz nadszedł czas na Nicolo Barellę. Według portalu ,,FCInter1908”, negocjacje przebiegają pomyślnie, a ogłoszenie nowej umowy powinno być kwestią czasu.

Nicolo Barella negocjuje z Interem nowy kontrakt

W ostatnich miesiącach Inter Mediolan bardzo mocno pracował nad przedłużeniem kontraktów swoich kluczowych zawodników. Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco oraz Matteo Darmian złożyli już podpisy pod nowymi umowami. Bardzo głośno jest również o negocjacjach między klubem a Lautaro Martínezem. Argentyńczyk sam przyznał, że jest szczęśliwy w Mediolanie, więc jak najbardziej widzi swoją przyszłość na San Siro. Obydwie strony nie doszły jeszcze jednak do porozumienia. Obecnie cała uwaga skupia się na Nicolo Barelli.

Jak informuje ,,FCInter1908”, dyrektor Interu Piero Ausilio spotkał się niedawno z przedstawicielami 26-latka, podczas wyjazdu klubu do Arabii Saudyjskiej na mecze o Superpuchar Włoch, gdzie w finale ”Nerazzurri” pokonali Napoli 1:0. Klub bardzo zabiega o podpis Barelli pod nową umową, mimo że obecna obowiązuje jeszcze dwa i pół roku, do 2026 roku. Wydaje się, że negocjacje dojdą do skutku, ponieważ pomocnik jest filarem linii pomocy w drużynie i nie wydaje się skory do opuszczania drużyny. Sam piłkarz wyraża chęć pozostania w niej na kolejne lata.

🚨 According to @fcin1908it, #Inter has officially opened talks to extend the contract of Nicolò Barella. 🇮🇹 𝗥𝗲𝗮𝗱 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁, 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄! ⤵️https://t.co/7vIA4kCrmY — Inter Xtra (@Inter_Xtra) February 5, 2024

W 2020 roku Nicolo Barella był jednym z najbardziej pożądanych pomocników na rynku. Ostatecznie to Inter wygrał bój o 26-latka i zapłacił za niego Cagliari Calcio łącznie 44.5 miliona euro, licząc płatne wypożyczenie. Jak do tej pory zagrał dla ”Nerazzurrich” 217 razy i strzelił 22 gole. Zdobył z Interem tytuł mistrza Włoch w 2021 roku i doszedł do finału Ligi Mistrzów w czerwcu ubiegłego roku.

W obecnym sezonie może pomóc drużynie wywalczyć 20. tytuł mistrzowski, co oznaczać będzie drugą gwiazdkę nad herbem na koszulce – zwiększa to prestiż klubu w Italii. Na obecnym etapie rozgrywek, Inter zajmuje pozycję lidera Serie A z czteroma punktami przewagi nad drugim Juventusem. Warto dodać, że mediolańczycy mają jedno spotkanie rozegrane mniej.

Fot. PressFocus