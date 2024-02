Manchester City ruszył po młody talent

Manchester City z ciekawym transferem? Klub z Etihad Stadium jest blisko dokonania pierwszego transferu na sezon 2024/25. Według dziennikarza Fabrizio Romano do „Obywateli” w letnim okienku przeniesie się Savio. 19-latek jest graczem hiszpańskiej Girony, do której jest wypożyczony z Troyes. Wszystkie te kluby należą do spółki City Football Group. To dzięki temu, angielskiemu klubowi będzie łatwiej dokonać tego transferu.

Girona jest tegoroczną sensacją LaLiga. Podopieczni Michela na ten moment zajmują drugie miejsce w tabeli i mają tylko dwa punkty straty do Realu Madryt. Swoimi dobrymi występami poszczególni piłkarze przykuli uwagę mocniejszych klubów. Od jakiegoś czasu spekuluje się o transferach kluczowych graczy jak np. Wiktor Cygankow, Artem Dowbyk czy też Aleix Garcia.

Według Fabrizio Romano, właściciele „The Citizens” za chwilę mają zaklepać pierwszy letni transfer klubu. Mowa tutaj o 19-letnim Savio. Formalnie jest on wypożyczonym zawodnikiem z francuskiego Troyes. Jednak nie powinno być w tej sprawie problemów. Dokumenty w sprawie transakcji mają zostać złożone w przeciągu najbliższych kilku dni. Kwota, za jaką Brazylijczyk przejdzie do Manchesteru City, ma się zamknąć w okolicach 30 milionów euro.

🚨🔵🇧🇷 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign Sávio from parent club Girona in the summer.

Documents to be signed in the next days.

Despite bids from German and English clubs, Sávio will join #MCFC.

He’s now 100% focused on Girona to end the season in the best way. pic.twitter.com/oCDNy5d6Eo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024