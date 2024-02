Piotr Zieliński piłkarzem roku 2023 według tygodnika „Piłka Nożna”. W Warszawie odbyła się kolejna edycja gali organizowanej przez renomowane czasopismo. Podczas niej, przyznano nagrody dla najbardziej wyróżniających się postaci w polskim futbolu. Oprócz ,,Piłkarza Roku”, statuetki przyznawano także w siedmiu innych kategoriach.

Jako pierwszy wyłoniony został laureat w kategorii najlepszego piłkarza 2023 roku w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi. Za ubiegły rok wyróżniony został napastnik Arki Gdynia, Karol Czubak. W poprzednim sezonie, 24-latek został królem strzelców na zapleczu Ekstraklasy, zdobywając 21 bramek w 33 meczach.

W bieżących rozgrywkach na drugim poziomie, Czubak również znajduje się w czołówce klasyfikacji strzelców. W 19 meczach tego sezonu zdobył on 8 bramek, ale przede wszystkim wraz z Arką na poważnie włączył się do walki o awans do Ekstraklasy. Gdynianie rundę jesienną zakończyli bowiem na prowadzeniu.

Następnie, statuetkę przyznano najlepszemu obcokrajowcowi biegającemu po polskich boiskach. Tym razem, nagroda trafiła w ręce kapitana Legii, Josue. W poprzednim sezonie, Portugalczyk wraz ze stołecznym klubem wywalczył wicemistrzostwo kraju, ale przede wszystkim sięgnął po Puchar Polski. W bieżących rozgrywkach zaś 33-latek odegrał kluczową rolę w awansie ,,Wojskowych” do fazy grupowej Ligi Konferencji. W 12 meczach na arenie międzynarodowej, Josue zanotował trzy asysty oraz zaliczył jedno trafienie. Już w przyszłym tygodniu Portugalczyk wraz z Legią rozpocznie walkę o awans do 1/8 finału LKE. W barażach o awans do tej rundy, legioniści zmierzą się z norweskim Molde.

Pozostaliśmy na ekstraklasowych boiskach, bowiem po chwili wyłoniono najlepszego polskiego ligowca. Za 2023 rok wyróżniony został kapitan Pogoni, Kamil Grosicki. W poprzednim sezonie Ekstraklasy, 35-latek zaliczył udział równo przy 1/3 ligowych ,,Portowców” – 13 bramek oraz 6 asyst.

W obecnie trwającej kampanii ,,Grosik” również jest najskuteczniejszym zawodnikiem swojego zespołu. Reprezentant Polski wystąpił we wszystkich 19 meczach rundy jesiennej, w których zdobył 8 goli i dołożył 5 asyst. W klasyfikacji kanadyjskiej wyżej od kapitana Pogoni znajduje się jedynie Erik Exposito, który ma na koncie 17 punktów.

Czwartą w kolejności kategorią była ,,Piłkarka Roku”. Po raz kolejny, laureatką została napastniczka VfL Wolfsburg, Ewa Pajor. Wraz z drużyną ,,Wilków”, 27-latka w poprzednim sezonie wygrała rozgrywki Pucharu Niemiec, sięgnęła po wicemistrzostwo kraju oraz dotarła do finału Ligi Mistrzyń. Choć piłkarki Wolfsburga uległy w decydującym starciu Barcelonie 2:3, Polka jako pierwsza w tym spotkaniu wpisała się na listę strzelczyń.

Interesujące rozstrzygnięcia w najważniejszych kategoriach

,,Odkryciem roku” wybrano zaś golkipera Nicei, Marcina Bułkę. Przed startem tego sezonu, 24-latek miał na koncie zaledwie 27 meczów w seniorskiej piłce. Jednak z powodu odejścia latem z klubu z Lazurowego Wybrzeża Kaspera Schmeichela, wychowanek Escoli Varsovia niespodziewanie stał się nr 1 w bramce Nicei. W tym sezonie, Bułka wystąpił we wszystkich 22 meczach swojego zespołu i zachował w nich aż 14 czystych kont. W samych rozgrywkach Ligue 1 24-latek zachował ich 13, co czyni go najlepszego w lidze pod tym względem.

Nagroda ,,Trenera Roku” nie mogła zaś trafić do kogoś innego niż Marka Papszuna. Po siedmiu latach budowania projektu na swoją modłę, 49-latek doprowadził Raków Częstochowa do upragnionego, pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski. Jednocześnie, ,,Medaliki” pod jego wodzą trzeci rok z rzędu dotarły do finału Pucharu Polski. Rakowowi nie udało się jednak trzeci raz z rzędu sięgnąć po krajowy puchar, bowiem w finale częstochowianie ulegli Legii po serii rzutów karnych. W glorii chwały, Papszun wraz z końcem poprzedniego sezonu po siedmiu latach opuścił klub spod Jasnej Góry.

Jego podopieczni zaś zostali wybrani najlepszą polską drużyną 2023 roku. Już pod wodzą Dawida Szwargi, Raków niespodziewanie dotarł do fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie jednak musieli uznać wyższość FC Kopenhagi. Ich późniejsza przygoda w fazie grupowej Ligi Europy okazała się już bolesnym przeżyciem. ,,Medaliki” zajęły bowiem ostatnie miejsce w grupie, z dorobkiem zaledwie czterech punktów.

Zwieńczeniem gali była nagroda ,,Piłkarza Roku”. Za 2023 rok nominowani w tej kategorii byli Sebastian Szymański, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. W poprzednim sezonie, wszyscy trzej sięgnęli po mistrzostwo kraju, jednak to wywalczone przez Zielińskiego Scudetto zasłużyło na statuetkę. Dla Napoli było to bowiem pierwsze od 33 lat mistrzostwo Włoch. 29-latek zaś wystąpił w 37 z 38 spotkań ligowych, w których zdobył trzy gole i osiem asyst. Z kolei w Lidze Mistrzów Zieliński zanotował cztery trafienia oraz dwie asysty. Polak odegrał ważną rolę w pierwszym w historii awansie ,,Azzurrich” do ćwierćfinału tych rozgrywek.

