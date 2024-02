Kłopoty Crystal Palace! Kontuzje trzech kluczowych piłkarzy

Nie dość, że Crystal Palace na poważnie zamieszane jest w walkę o utrzymanie, to w dodatku szkoleniowiec „Orłów”, Roy Hodgson, przed meczem z Chelsea ma olbrzymi ból głowy. Po sobotnim starciu z Brighton (1:4), z urazami zmagają się trzej kluczowi piłkarze – Marc Guehi, Eberechi Eze oraz Michael Olise.

Przed tygodniem, po kilku tygodniach absencji spowodowanej kontuzją do gry, wrócił Michael Olise. Francuz przywitał się z fanami Crystal Palace w najlepszy możliwy sposób – zdobył bramkę oraz dołożył dwie asysty i walnie przyczynił się do zwycięstwa „Orłów” z Sheffield United 3:2. Niestety, 22-latek tuż po wpisaniu się na listę strzelców, w 69. minucie opuścił plac gry z powodu urazu. Problem nie wydawał się na tyle poważny, wobec czego Olise udał się wraz z drużyną do Brighton na słynne derby autostrady M23.

Ryzyko się nie opłaciło

Po pierwszej połowie meczu z „Mewami”, Crystal Palace przegrywało aż 0:3. Co więcej, w 28. minucie z powodu kontuzji murawę musiał opuścić czołowy zawodnik linii obrony, Marc Guehi. W przerwie Roy Hodgson postanowił ratować sytuację wpuszczeniem na plac gry Michaela Olise. Decyzja 76-latka była bardzo ryzykowna i zakończyła się… odnowieniem urazu u Francuza. Już po 10 minutach został on zmieniony przez Matheusa Francę.

W poniedziałek okazało się, że odnowienie się kontuzji mięśniowej u Olise może zakończyć się dwoma miesiącami absencji. To ogromna strata. Francuz jest najskuteczniejszym zawodnikiem „Orłów” w tym sezonie Premier League. W 11 meczach ligowych zdobył sześć bramek i dołożył trzy asysty. Olise miał więc udział przy dziewięciu spośród 27 bramek Crystal Palace, co stanowi ponad 1/3 dorobku. Decyzja o wpuszczeniu go na boisko spotkała się ze sporą krytyką fanów. Roy Hodgson tłumaczył ją tak:

Niestety, nie mam kryształowej kuli. Nie wiedziałem, że doprowadzi to do ponownego wystąpienia kontuzji.

Brak Olise nie jest jedynym problemem

Drugim najskuteczniejszym zawodnikiem Palace w tym sezonie Premier League jest Eberechi Eze. W 16 ligowych meczach zanotował pięć trafień. Hodgson w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie również bez niego. Eze również zakończył mecz przed czasem z powodu urazu. Jak się później okazało, Anglik zmaga się z kontuzją ścięgna podkolanowego. Wspomnieliśmy wcześniej, że już w pierwszej połowie meczu z Brighton z powodu urazu zmieniony zostać musiał Marc Guehi. Według informacji Samiego Mokbela z „Daily Mail”, u 23-latka wystąpił przeprost kolana. Dziennikarz zdradził, że w przeciwieństwie do Olisego, stoper pauzować będzie kilka tygodni krócej.

Poważne straty przed walką o utrzymanie

Od początku listopada Crystal Palace wygrało zaledwie trzy spośród 13 meczów ligowych. Podopieczni Hodgsona także trzykrotnie remisowali, ale przede wszystkim odnieśli aż siedem porażek. Fatalna dyspozycja zawodników z Selhurst Park sprawiła, że osunęli się na 14. miejsce, a ich przewaga nad otwierającym strefę spadkową Evertonem wynosi zaledwie pięć punktów. Najbliższe tygodnie będą decydujące w walce o utrzymanie w elicie. „Orły” czekają bowiem na spotkania z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie – Evertonem, Burnley, czy Luton. Mecze te przedzielać będą wymagające starcia z Chelsea, Tottenhamem oraz Newcastle. To próba charakteru bez największych liderów.

