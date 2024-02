Thomas Meunier odchodzi z Borussii Dortmund. Jak poinformował dziennikarz Fabrizio Romano, Belg zostanie nowym piłkarzem tureckiego Trabzonsporu.

Thomas Meunier zmienia klub

Thomas Meunier jest zawodnikiem BVB od 2020 roku, kiedy to został sprowadzony z PSG. Jest niemal pewne, że jego przygoda z niemieckim zespołem dobiegła końca. Według Fabrizio Romano, jeszcze w tym tygodniu Trabzonspor ma oficjalne ogłosić transfer z udziałem 32-latka, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca bieżącego roku. Na razie ma dojść do wypożyczenia Belga.

🚨🇹🇷 Thomas Meunier deal, now set to be signed with Trabzonspor after verbal agreement revealed yesterday. Borussia Dortmund will save his salary until the end of the season. Here we go, confirmed. pic.twitter.com/CFMCY1jb8z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2024

Regres formy

Rola 32-latka w Dortmundzie w ostatnim czasie się mocno zmieniła. Gdy dołączył w 2020 roku, to początku był graczem pierwszego składu, jednak w tym sezonie zagrał tylko w ośmiu meczach Bundesligi. Kibiców bardzo mocno irytowała jego gra. Co prawda Julian Ryerson ostatnio leczył kontuzję, ale gdy wróci do gry, to na niego będzie chciał stawiać trener Edin Terzić. W związku tym, dla Belga w klubie nie ma już miejsca. Bilans piłkarza w Dortmundzie najprawdopodobniej zamknie się na 83 meczach, trzech golach i ośmiu asystach. Chce zmienić klub również, by walczyć o skład na zbliżające się mistrzostwa Europy. Do tej pory był ważną postacią „Czerwonych Diabłów”. Razem z kadrą zdobył brązowy medal mistrzostw świata w 2018 roku.

Thomas Meunier największe osiągi w swojej karierze zdobywał w barwach Clube Brugge i PSG. Z belgijskim klubem wywalczył w mistrzostwo kraju oraz Puchar Belgii. Z kolei we Francji wygrywał mistrzostwo Ligue 1, Superpuchar Francji, Puchar Francji oraz Puchar Ligi Francuskiej (ten już nie istnieje). Byle kto nie rozgrywa w PSG 128 meczów.

O co Meunier będzie grał w Turcji? Trabzonsor znajduje się na 4. miejscu. Przegrał aż cztery z ostatnich pięciu spotkań. Strata do lidera, którym jest Fenerbahce, wynosi już 26 punktów. Ta czwarta pozycja pozwoliłaby awansować do rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji Europy w przyszłym sezonie. W ekipie „Bordo-Mavililer” Meunier będzie rywalizował o skład z Mehmetem Aydinem. Turek, wypożyczony z Schalke 04, zagrał dotychczas w 18 spotkaniach.