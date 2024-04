Manchester United zamknął boiska treningowe. W okolicy znaleziono zwłoki

Manchester United zmuszony był zamknąć boiska treningowe klubowej akademii. Dzień wcześniej w okolicy znaleziono zawinięte w plastik szczątki, które jak się okazało, należą do człowieka. Policja prowadzi śledztwo ws. morderstwa.

5 kwietnia w zalesionym obszarze Kersal Dale w Salford przypadkowo odkryto owinięte w plastik szczątki. Obszar ten położony jest niedaleko The Cliff Training Ground, a więc obiektu na którym swoje mecze rozgrywają drużyny młodzieżowe Manchesteru United. Wezwany na miejsce patolog potwierdził, że szczątki należą do człowieka. Greater Manchester Police rozpoczęła śledztwo ws. morderstwa. Ogrodzono także teren, w którym dokonano znaleziska. W związku z prowadzonymi czynnościami dzień później zamknięto ośrodek, w którym trenują młodzi adepci Manchesteru United.

”Mirror” próbował poprosić Manchester United o komentarz, jednak klub nie zabrał głosu w tej sprawie. Nie wiadomo też, jak długo obiekt pozostanie zamknięty, gdyż służby czeka żmudna praca. Obszar objęty śledztwem został zamknięty dla lokalnej społeczności, a policja zbiera zeznania okolicznych mieszkańców. Do tej pory wciąż nie udało się zidentyfikować ofiary.

#WATCH | We’re investigating the discovery of human remains found at Kersal Wetlands in #Salford yesterday.

Our priority is establishing who this person is & ensuring that we carry out a diligent and respectful investigation with this person and their family at the heart of it. pic.twitter.com/EZ7IMvoyzQ

— Greater Manchester Police (@gmpolice) April 5, 2024