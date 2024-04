Legendarny duet skomentuje mecz piłkarski!

Legendarny duet powraca, ale w świecie piłki! Łukasz Jurkowski, znany szerzej jako „Juras”, poinformował na Twitterze, że wraz z Andrzejem Janiszem skomentuje ćwierćfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem a Bayernem. Nikt się nie tego spodziewał, ale każdy chce to usłyszeć.

Legendarny duet w świecie piłki nożnej

Łukasz Jurkowski to legenda polskiego MMA z imponującym rekordem 17 zwycięstw, w tym pięć przez nokaut, sześć przez poddanie oraz pięciu wygranych przez decyzję sędziów. Jurkowski jest pionierem KSW, który pod ponad dekady komentuje też walki MMA, a od 2015 jest spikerem na meczach Legii. Jego komentarz do walki Pudzianowski-Najman przeszedł do historii, a tekstu w stylu ‘’Kłopoty, kłopoty Najmana’’ weszły do codziennego użytku.

Andrzej Janisz to prawdziwa ikona polskiego komentatorstwa sportowego. Dziennikarz znany jest głównie z pasji do piłki nożnej i mieszanych sztuk walki. Od 1983 do 2022 roku był związany z Programem Pierwszym Polskiego Radia, gdzie komentował ważne turnieje piłkarskie i prowadził kultowe audycje. Jako komentator telewizyjny w Polsacie wraz z Łukaszem Jurkowskim komentował gale UFC, FEN, Babilon MMA i KSW. Od 2018 roku Janisz komentuje także w Polsacie Ligę Mistrzów. Jego wkład w rozwój komentatorstwa sportowego w Polsce jest nieoceniony, a jego głos pozostaje nieodłącznym elementem najważniejszych wydarzeń​ sportów walki.

Marzenia trzeba spełniać! Moim od zawsze było komentowanie piłki nożnej😍 Już w najbliższy wtorek razem z Andrzejem Janiszem skomentujemy ćwierćfinał Ligi Mistrzów Arsenal – Bayern🔥⚽️ Mój piłkarski debiut😉 dzięki @polsatsport za zaufanie! Fun Fact: Nie wieku 9/10 lat… pic.twitter.com/OZQ1wRvB7w — Łukasz Jurkowski (@Jurasmma) April 6, 2024

Arsenal zmierzy się z Bayernem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 9 kwietnia o godzinie 21. Polscy widzowie oglądający transmisję tego meczu z Polsacie z ciekawością czekają na komentarz, który będzie stanowić ten legendarny duet.

fot. PressFocus