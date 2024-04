Benzema publicznie krytykuje kolegów z drużyny

Karim Benzema, gwiazdor Al-Ittihad, otwarcie krytykuje swoich kolegów z drużyny za brak wsparcia na boisku. Tak tłumaczy on swoją trzymiesięczną passą bez zdobycia gola. Co tak naprawdę kryje się za tą niepokojącą formą Francuza, który w 2022 roku zdobył Złotą Piłkę?

Karim Benzema przeszedł minionego lata z Realu Madryt do Al-Ittihad, mając na koncie Złotą Piłkę. W nowym zespole nie idzie mu jednak, jakby sobie tego życzył. Jest kapitanem, ale jego dorobek bramkowy w tym sezonie zatrzymał się na jedynie dziewięciu golach. Daleko mu do formy Cristiano Ronaldo z Al-Nassr, który może pochwalić się aż 29 trafieniami, ale zawsze może być gorzej (Jordan Henderson i jego perypetie mówią tutaj „dzień dobry”).

Co jest przyczyną tak drastycznego spadku formy? Benzema nie owija w bawełnę – winą obarcza swoich kolegów z zespołu, twierdząc, że nie dostaje od nich wystarczającego wsparcia na boisku.

🚨🇸🇦 Benzema when asked about not scoring goals since December: "I'm not the same Benzema of Real Madrid because it's not the same game, the same players…".

"I need help on the pitch, I need a lot of things. I can't win games alone". pic.twitter.com/vDCZG3IrDm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2024