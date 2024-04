AS Roma rządzi teraz w Rzymie. Koniec fatalnej passy

183. Derby della Capitale, najważniejsze starcie piłkarskiego Rzymu zakończyło się zwycięstwem Romy nad Lazio stosunkiem 1:0 (1:0). Bohaterem spotkania okazał się Gianluca Mancini, autor jedynego trafienia dla umownych gospodarzy spotkania. Jedynym zwycięstwem Lazio w sobotę okazało się zaburzenie spokoju ultrasów Romy o poranku, gdy postanowili zasiać ziarnko niepokoju w tej części miasta, w której znajduje się Stadio Olimpico.

06/04/2024 Italy🇮🇹 Ultras Lazio attack “bar river” (meeting point of curva sud Roma) ahead of the derby later today pic.twitter.com/NUJKULvn26 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 6, 2024

Pierwsza połowa

Roma rozpoczęła z animuszem, już w pierwszej minucie strzałem Angelino. Po kolejnej minucie, groźniejszą próbę miał Leandro Paredes. Bliski powodzenia po drugiej stronie był Ciro Immobile, ale uderzył obok bramki Mile Svilara.

Mecz po próbie błękitnego króla Rzymu trochę ostygł w boiskowe ciekawe wydarzenia. W dalszej części pierwszego kwadransa działo się bardzo mało, nie było groźnych akcji bramkowych.

Jednym z wyróżniających się na boisku był Angelino oraz Lorenzo Pellegrini. Chwilę po wspólnej akcji duetu, Mandas wyrzucił piłkę w aut w 36. minucie i Roma miała swoje momentum. Coraz częściej jednak bramkę rywala oblegało Lazio, które finalnie było nieskuteczne.

💥 𝐀𝐒 𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐖 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐀𝐂𝐇! 💥 Paulo Dybala dośrodkowuje z rzutu rożnego, a Gianluca Mancini wpisuje się na listę strzelców! ⚽ Włączcie Eleven Sports 1! 💪 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/6mze2Ch9YK — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 6, 2024

42. minuta przyniosła pierwszą bramkę tego spotkania. Paulo Dybala wrzucił odchodzącą piłkę na głowę Gianluki Manciniego, a ten mocną główką, po ręce Mandasa, wyprowadził „Giallorossich” na prowadzenie. Była to pierwsza bramka w derbach Rzymu dla Romy od marca 2022 roku. Po dziewięciu połowach meczów derbowych na zero z przodu, Roma zakończyła w końcu tę passę.

Druga połowa

Igor Tudor zakończył występ Ciro Immobile na zmianie w przerwie meczu. Pierwsze minuty drugiej połowy to próba z rzutu wolnego Lorenzo Pellegriniego. W 55. minucie, Stephan El Shaarawy po podaniu Romelu Lukaku trafił w słupek. Dwie minuty później, pierwszą celną próbę w meczu zanotowało Lazio, za sprawą Valentina Castellanosa, zastępującego Immobile.

W 63. minucie do siatki trafiło Lazio, ale gol nie został uznany, doszło do pozycji spalonej – warto jednak docenić kunszt Daichiego Kamady, bo z zimną krwią wykorzystał położenie Mile Svilara, który był już w pozycji leżącej. Nie byłoby derbów Rzymu bez spięć. Parę minut później dość gwałtownie na drobną słowną zaczepkę Paulo Dybali zareagował Matteo Guendouzi. Francuz niepotrzebnie się zagrzał, łapiąc za kark Argentyńczyka. Skończyło się bez kartek.

Po faulu Zekiego Celika, w 69. minucie Felipe Anderson uderzył obok bramki z rzutu woolnego. Luis Alberto dość zaskakująco pojawił się na boisku w sobotni wieczór jedynie na ostatnie 20 minut, był to występ dyskretny. W 72. minucie Pedro Rodriguez po raz kolejny w derbach nie wytrzymał ciśnienia i dał się sprowokować Leandro Paredesowi, też jednak skończyło się to bez kartki. Kilka minut później, ale już z kartką, zakończył się nieprzyjemny faul Castellanosa na Angelino – po raz kolejny Pedro wydawał się nie kontrolować frustracji.

Mecz znów się uspokoił, aczkolwiek cały czas Daichi Kamada atakował rywali i nie ponosił za to konsekwencji. Tammy Abraham wrócił na boisko po 285 dniach rekonwalescencji, ostatni raz zagrał 4 czerwca poprzedniego roku ze Spezią w meczu ostatniej kolejki sezonu. Wynik do końca meczu się nie zmienił. Tak jak i fakt, że po meczu znów doszło do scysji, derbowy klasyk w tej szerokości geograficznej.

Roma jest piąta w Serie A i zbliżyła się na dwa punkty do Bolonii, a także na cztery do trzeciego Juventusu. Lazio ma do szóstej lokaty cztery punkty straty (lokata gwarantująca Ligę Konferencji)

Statystyki pomeczowe

Daniele De Rossi wygrał więc swoje pierwsze derby jako trener (w 15. meczu w roli trenera AS Romy).

Igor Tudor po trzech meczach w roli trenera Lazio doznał drugiej porażki. Jeden z jego podopiecznych, Christos Mandas, mimo raptem sześciu meczów doświadczenia w Rzymie zaliczył już swoje drugie derby Wiecznego Miasta.

Roma po czterech derbach na zero z przodu ma teraz na koncie dwie ostatnie wygrane w tym meczu z czystym kontem

Roma wygrała pierwsze od 22 marca 2022 roku derby Rzymu.

Fot. screen Ziggo Select