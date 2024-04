Reprezentant Polski doceniony w MLS. Najlepsze statystyki w całej lidze

Od początku 2023 roku w amerykańskim DC United występuje reprezentant Polski. Mowa o Mateuszu Klichu. Odchodząc z grającego wówczas w Premier League Leeds United, miał w waszyngtońskim klubie status gwiazdy. Po ostatnich tygodniach wiemy dlaczego zasługuje na to miano. Czy Polak zostanie kluczową zespołu, a także całej ligi MLS?

Reprezentant Polski doceniony – zachwyca Amerykanów swoją kondycją

Klich w marcu zachwycił kibiców swoją doskonałą kondycją. Według najnowszych statystyk w poprzednim miesiącu przebiegł on największą liczbę kilometrów spośród wszystkich piłkarzy w MLS. Na swoim koncie zanotował 35.2 mil, czyli 56.64 kilometrów! Daje to średni dystans około 11.33 kilometrów na mecz, biorąc pod uwagę, że mowa o pięciu spotkaniach rozegranych przez Polaka w marcu. Właśnie za coś takiego uwielbiał go w Leeds United Marcelo Bielsa.

Do tej znakomitej liczby dołożył jeszcze po jednym golu i asyście. W tym sezonie Mateusz ma komplet minut na amerykańskich boiskach (sezon trwa od końca lutego) i już zdołał trafić do jedenastki tygodnia po 2. kolejce, a także zostać MVP meczu z Portland Timbers. O formie reprezentanta Polski wypowiedział się legendarny zawodnik ligi MLS Bradley Wright-Philips.

Za mało mówi się o jego grze. To klasowy pomocnik. Bardzo dużo pracuje w środku pola, na boisku jest wszędzie, widać doświadczenie z gry w Premier League. Błyskawicznie wpasował się do gry wysokim pressingiem, którą za nowego trenera preferuje DC United. W tym sezonie jest na razie jednym z najlepszych pomocników w całej lidze. – mówił były napastnik NY Red Bulls i LAFC.

Co prawda mówimy dopiero o pierwszych sześciu meczach sezonu zasadniczego, a przed naszym rodakiem jeszcze wiele pracy na boisku i poza nim, ale już możemy poczuć, że Mateusz rośnie w oczach i nie chodzi wcale o wagę ciała, a boiskową dyspozycję. Może Mateusz Klich dzięki dobrym występom za „wielką wodą” trafi znów do polskiej kadry? Czas pokaże, nawet jeśli trudno sobie wyobrazić powołanie Klicha już na czerwcowe Euro w Niemczech. Warto jednak odnotować jego świetne występy, skoro jest za co chwalić.

Bradley Wright-Phillips (8 lat w MLS, dziś ekspert) o Mateuszu Klichu: "Za mało mówi się o jego grze. To klasowy pomocnik. Bardzo dużo pracuje w środku pola, na boisku jest wszędzie, widać doświadczenie z gry w Premier League. Dobrze odnajduje się w grze jako "box-to-box" i… pic.twitter.com/yTCQugR0Zc — Adam_Kotleszka ⚽🏝️🇺🇸🇦🇺🇨🇦 (@Adam_Kotleszka) April 4, 2024

Fot. PressFocus