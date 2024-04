Dybala udanie i bez słów „zgasił” Guendouziego w derbach Rzymu

Emocje w trakcie sobotnich derbów między AS Romą a Lazio sięgały zenitu. W trakcie meczów tej wagi do spięć dochodzi nie tylko poza boiskiem, ale także i na nim. Ten mecz nie mógł się obyć bez takich przepychanek, której głównymi bohaterami byli Paulo Dybala i Matteo Guendouzi.

Dybala „zgasił” Guendouziego w derbach Rzymu

Francuz, który w Lazio jest zakontraktowany od sierpnia, w 183. derbach Rzymu wdał się w dyskusję z zawodnikami drużyny przeciwnej. Do największego spięcia doszło z argentyńskim napastnikiem. Paulo Dybala został złapany za kark i zbesztany przez Francuza. Piłkarz Romy znalazł na to bardzo ciekawą ripostę, do której nawet nie potrzebował mowy.

Były zawodnik Juventusu, po tym jak Guendouzi złapał go za kark, wyciągnął ze swojej getry ochraniacz na piszczel, na którym było jego zdjęcie, na którym całuje puchar za zdobyte w Katarze mistrzostwo świata. W ten sposób nie tylko „zgasił” zagotowanego pomocnika Lazio, ale też przypomniał mu porażkę z finału mistrzostw świata przez jego rodaków z Francji. Cała sytuacja wydarzyła się przy korzystnym dla Romy wyniku.

📸 – Guendouzi grabbing Dybala by the neck who then takes off his shinpad to show Dybala which country beat France in the World Cup Final. pic.twitter.com/QIeGX7YugA — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 6, 2024

To spotkanie przyniosło fanom Romy kolejny powód do sympatyzowania z Dybalą. Poza tym zachowaniem, odnotował jeszcze asystę z rzutu rożnego do jedynego, zwycięskiego gola który został strzelony w tym meczu. AS Roma przełamała fatalną passę w derbach Rzymu, gdzie nie potrafiła wygrać od czterech spotkań. Maurizio Sarri miał patent na derbowego przeciwnika, a Igor Tudor już w pierwszym starciu poległ.

💥 𝐀𝐒 𝐑𝐎𝐌𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐖 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐀𝐂𝐇! 💥 Paulo Dybala dośrodkowuje z rzutu rożnego, a Gianluca Mancini wpisuje się na listę strzelców! ⚽ Włączcie Eleven Sports 1! 💪 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/6mze2Ch9YK — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 6, 2024

Fot. screen Ziggo Select