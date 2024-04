Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 07.04 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.72 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok Powyżej 9.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok. Nadchodzi ostatni dzień tygodnia, a to oznacza ogromne emocje we wszystkich ligach europejskich. My skupimy się na starciu z naszego krajowego podwórka, spotkają się ekipy z czołówki Ekstraklasy. Na tym etapie sezonu nie ma już miejsca na błędy i każdy punkt może być na wagę mistrzowskiego tytułu. Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

Legia Warszawa to klub, który każdego roku stara się walczyć o najwyższe cele, choć w ostatnim czasie z różnym skutkiem. W zeszłym sezonie musieli uznać wyższość Rakowa w walce o mistrzowski tytuł, a w tym roku tracą aktualnie aż siedem punktów do lidera tabeli. Dziś mogą zmniejszyć stratę, bo właśnie z tym liderem zmierzą się przed własną publicznością. Jak prezentują się piłkarze stołecznego klubu w ostatnich meczach? Wygrana w Zabrzu, zwycięstwo u siebie z Piastem, porażka w Łodzi i remisy w Szczecinie i Kielcach. Dziś czeka ich niezwykle emocjonujące starcie, które w przypadku porażki już całkowicie pozbawi ich marzeń o powrocie na tron.

Jagiellonia Białystok to prawdziwa rewelacja obecnego sezonu i na ten moment najpoważniejszy kandydat do wygrania rozgrywek. Piłkarze z Podlasia są liderem Ekstraklasy i przede wszystkim potrafią seryjnie wygrywać. Morale nieco opadły, bo kilka dni temu przegrali z Pogonią Szczecin w półfinale Pucharu Polski, więc teraz mogą się już w pełni skupić na pojedynkach ligowych. A te ostatnio wychodzą im znakomicie. Wygrana ze Śląskiem i ŁKS-em przed własną publiką oraz komplet punktów na wyjeździe w Gliwicach. Dziś zagrają kluczowy mecz tego sezonu i jeśli uda im się zwyciężyć, w Białymstoku powoli zaczną się przygotowania do fety mistrzowskiej.

Moim zobaczymy dość ofensywny mecz, gdzie jedni i drudzy będą mieli swoje szanse w polu karnym rywala. Obie ekipy potrafią zagrać ofensywnie i nie boją się trochę odsłonić już od pierwszych minut. To jedno z ważniejszych spotkań w całej rundzie wiosennej i jeśli goście wygrają, będą mieli naprawdę komfortową przewagę nad konkurencją. Pojedynki przy Łazienkowskiej w Warszawie jednak nie należą do najłatwiejszych. Stawiam na minimum 10 rzutów rożnych w meczu po kursie @1.72 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok. Koniecznie trzeba zajrzeć również do zakładów łączonych w tym spotkaniu. To starcie dwóch znakomitych ekip, więc bardzo możliwe, że worek z bramkami otworzy się bardzo szybko.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Ewentualna wygrana gości praktycznie zapewni im autostradę do mistrzostwa, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek. Jeśli gospodarze chcą jeszcze powalczyć o najwyższe cele, muszą zagrać ostro i nie stracić punktów.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

Legia wygrała dwa ostatnie mecze

Jagiellonia notuje serie trzech wygranych spotkań ligowych z rzędu

W ostatnich czterech starciach między tymi drużynami trzykrotnie padł BTTS

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie, to tak wygląda historia ostatnich pojedynków:

Przewidywane składy Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa: Hładun – Kapuadi, Augustyniak, Pankow – Ribeiro, Elitim, Celhaka, Morishita – Josue, Gual – Pekhart

Hładun – Kapuadi, Augustyniak, Pankow – Ribeiro, Elitim, Celhaka, Morishita – Josue, Gual – Pekhart Jagiellonia Białystok: Alomerović – Sacek, Skrzypczak, Dieguez, Wdowik – Romanczuk, Nene – Marczuk, Imaz, Hansen – Caliskaner

Fot. PressFocus