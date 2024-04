Pablo Maffeo na ustach kibiców Realu Madryt

Pablo Maffeo zagrał w finale Copa del Rey w barwach Mallorki przeciwko Athleticowi Bilbao w finale Pucharu Króla. Ostatecznie Mallorca z Argentyńczykiem w składzie przegrała po rzutach karnych. 26-letni obrońca się rozpłakał i… stał się obiektem drwin ze strony kibiców Realu Madryt.

Mallorca ma trudną sytuację w La Liga. Mogła jednak pozytywnym akcentem wejść w końcówkę sezonu. Już sam awans tej drużyny do finału Pucharu Króla był wielkim wydarzeniem. Mallorca w finale Copa Del Rey grała poprzednio w 2003 roku. Wtedy też wygrała te rozgrywki, pokonując w wielkim finale 3:0 Recreativo Huelva. Wczoraj była szansa na powtórkę. Mimo że ekipa z Balearów jako pierwsza strzeliła gola, to nie wystarczyło by cieszyć się z pucharu. W rzutach karnych podopieczni Javiera Aguirre nie wytrzymali nerwowo. Najpierw strzał Manu Morlanesa obronił Julen Agirrezabala. Z kolei Nemanja Radonić posłał piłkę nad poprzeczką.

Charyzmatyczny Pablo Maffeo wszedł na boisko dopiero na początku dogrywki. Nie pomógł za bardzo kolegom. Portal „Flashcore” ocenił jego występ na ocenę 6.0, z kolei „Sofascore” był bardziej łaskawy i dał mu 6,9. Maffeo pracował głównie w destrukcji, ponieważ przez 30 minut zanotował zaledwie cztery celne podania. Kilka interwencji w defensywie zaliczył, bo to Athletic atakował. Dwa razy wybił piłkę, raz też zablokował strzał. Częściej jednak tracił posiadanie piłki (wybiciami i niecelnymi zagraniami) niż celnie podawał. To wiele mówi o dokonaniach Argentyńczyka w finale.

Po tym, jak decydującego karnego wykorzystał Alex Berenguer kibice, jak i sami piłkarze Mallorki wpadli w rozpacz. Kilku graczy zalało się łzami. Pablo Maffeo także znalazł się w tym gronie. Fani „Królewskich” błyskawicznie na to zareagowali. Natychmiastowo wręcz wykorzystali obrazki plączącego 26-latka. Zaczęli wręcz trollować Argentyńczyka.

Wypada zadać pytanie – dlaczego Pablo Maffeo nie jest lubiany przez fanów „Los Blancos”? Otóż chodzi o jego starcia z Viniciusem, które stały się ozdobą meczów Realu z Mallorca. Najczęściej jednak nie były to starcia typowo piłkarskie, a wręcz siłowe. Maffeo często wyśmiewał się też z Viniego, gdy ten np. przegrał pojedynek z nim. Wówczas pokazywał bezpośrednio w kierunku Brazylijczyka gest… płaczu i wyśmiewał jego roszczenia w kierunku arbitra. Dlatego też po meczu Twitter po stronie Madrytu wręcz zapłonął od wizerunku Pablo Maffeo i nie były to miłe gesty.

Wychowanek Manchesteru City piłkarskie szlify w La Liga zbierał w Gironie, do której był kilkukrotnie wypożyczany. To wtedy wielu zawodników zaczęło z uznaniem wypowiadać się o grze w defensywie 26-latka. Swego czasu nawet sam Leo Messi miał duże problemy z grą przeciwko Pablo Maffeo. Do historii przeszła dyskusja obu piłkarzy w trakcie jednego ze spotkań Girony z Barceloną. Dialog brzmiał wtedy tak:

Messi: – Mam cię tu na cały dzień

Maffeo: – Jesteś najlepszy na świecie. Nie zamierzam cię zostawić.

Młody piłkarz jeszcze po meczu dodał: – Messi i ja byliśmy razem cały mecz. Zapytał mnie o kilka rzeczy. Jest dobrą osobą.

Messi w jednym z wywiadów pochwalił Pablo Maffeo, mówiąc, że jest to… najtrudniejszy przeciwnik, z którym przyszło mu się mierzyć. Było to w 2017 roku. Maffeo miał wówczas 20 lat i wydawało się, że zrobi po tym większą karierę. Co ciekawe, rok temu obaj zawodnicy spotkali się na zgrupowaniu reprezentacji Argentyny.

