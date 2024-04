Ernesto Valverde na dłużej w Bilbao? Kontrakt czeka

Ernesto Valverde świętował z Athletikiem Bilbao wygraną w Pucharze Króla. W hiszpańskich mediach pojawiły się spekulacje, czy trener pozostanie na dłużej w drużynie z Kraju Basków. Ofertę przedłużenia 60-latek miał już otrzymać jakiś czas temu, lecz kontraktu nie podpisał. Obecny wygasa mu w 2024 roku.

Kariera trenerska 60-latka zaczęła się w 2001 roku. Najlepiej czuje się zdecydowanie, pracując w Athletiku Bilbao. Obecnie już po raz trzeci w karierze jest szkoleniowcem tego klubu. Ta trzecia kadencja rozpoczęła się w 2022 roku. Poprzednia trwała aż cztery sezony i obfitowała w sukcesy. W 2012/13, przy świetnej formie strzeleckiej Aritza Aduriza, Athletic prowadzony przez Valverde zajął w La Liga 4. miejsce i mógł zagrać w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Athletic zdobył też Superpuchar Hiszpani, deklasując Barcelonę w meczu na San Mames aż 4:0. Rewanż był formalnością. To sprawiło, że Ernesto Valverde pokrzyżował plany Luisa Enrique o zdobyciu wszystkich sześciu możliwych trofeów w sezonie. Zabrakło mu tylko Superpucharu Hiszpanii.

Ernesto Valverde powrócił na San Mames dwa lata temu po średnio udanej przygodzie w Barcelonie. Zarządcy stwierdzili, że któż jak nie on na nowo poukłada drużynę po odejściu Marcelino. Ten sezon jest wręcz znakomity w wykonaniu drużyny z Kraju Basków. Dobre wyniki w lidze i długo oczekiwany triumf w Copa Del Rey dają wiele radości kibicom. 40 lat czekano na triumf „Rojiblancos” w tych rozgrywkach. Udało się to wczoraj po tym, gdy w rzutach karnych ograna została Mallorca.

