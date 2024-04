Arda Turan z pierwszym, historycznym trenerskim sukcesem

Arda Turan przez prawie dekadę reprezentował barwy Atletico Madryt czy Barcelony, a pod koniec kariery bardziej mówiło się o nim w kontekście pozapiłkarskim. Dziś, po nieco ponad roku pracy jako trener, może o sobie powiedzieć, że dokonał czegoś historycznego. Jego Eyupspor awansował do Super Lig, rozgrywek tureckiej ekstraklasy. To największy sukces w 105-letniej historii klubu.

Złe miłego początki

Turan swego czasu potrafił biegać z bronią palną po szpitalu. Wiosną 2023 roku, przejął drugoligowca ze stolicy z dzielnicy Eyup w marcu 2023 roku. Rozpoczął od meczu, gdzie lawendowo-żółci (jego podopieczni)… nie oddali nawet strzału na bramkę. Do końca sezonu miał bilans trzy wygrane, dwa remisy, trzy porażki (1.38 pkt na mecz).

W pierwszym pełnym sezonie zdominował drugi poziom. Trzecia drużyna (pierwsza, która nie zapewnia bezpośredniego awansu), Sakaryaspor, traci do podopiecznych Turana na pięć kolejek przed końcem aż 17 punktów.

Eyupspor to 19 bramek zdobytych więcej od kolejnej drużyny w lidze w tej klasyfikacji, są oni ex aequo czwartą defensywą ligi (stracone 25 bramek, najlepsi mają tu 18). Punktowali w lidze na poziomie 2.31 pkt na mecz. Strzelone bramki to średnia niczym lider PKO BP Ekstraklasy, Jagiellonia. Turan zanotował podobnie błyskotliwy start przygody w trenerce co Adrian Siemieniec. Eyupspor to 2.34 strzelonej bramki na mecz, „Jaga” młodego szkoleniowca 2.33.

To jaką drogę przebył klub niech pokaże informacja, że w 2021 roku klub był jeszcze w trzeciej lidze, a w 2015 w czwartej. Dziś cieszy się z awansu do elity. Zamiast meczów z Sanliurfasporem, Bandirmasporem czy Keciorengucu, będą mecze z Galatasaray, Fenerbahce, Besiktasem czy Basaksehir.

W niedzielne popołudnie, po wygranej z Altay Sporem 4:1 , zapewnili sobie historyczny sukces. W tym momencie w lidze, odnieśli 22 zwycięstwa, jeden remis i ponieśli sześć porażek.

Gwiazdami zespołu są m in. Caner Erkin, który trafił swego czasu do Interu, a także był w topowych tureckich klubach, Ahmet Kutucu, były wychowanek Schalke, czy piłkarz Ligue 1 Adrien Regattin, który nad Bosforem znalazł swoje miejsce na ziemi.

Do końca sezonu, Eyupsporowi pozostało pięć meczów ligowych.

Fot. PressFocus