PSG miesza składem i… irytuje tym prezydenta ligowego rywala. Mocne słowa!

Prezydent Le Havre Jean-Michel Roussier bardzo zagotował się, gdy zobaczył jaki skład Paris Saint-Germain wystawiło w domowym meczu na Parc des Princes z Clermont Foot, ostatnią drużyną tabeli Ligue 1. Roussier nie oszczędzał się w słowach i traktuje takie działania jako… brak szacunku.

W ostatniej kolejce ligi francuskiej Luis Enrique pomieszał trochę składem. Wszystko przez to, że PSG ma już autostradę po mistrzostwo, a w tygodniu tę drużynę czeka arcyważny mecz w Lidze Mistrzów z Barceloną. Tak więc najlepsi piłkarze po prostu odpoczywali. W bramce zamiast Gianluigiego Donnarummy znalazł się Hiszpan Arnau Tenas. Na boku obrony zadebiutował 17-letni Yoram Zague. Zagrał też jego rówieśnik Senny Mayulu w linii pomocy. Jedynie ostatni z nich nie zagrał 90 minut, gdyż został zmieniony na ostatnie nieco ponad 20 minut spotkania.

Poza nimi szansę dostał rzadko ostatnio występujący Nordi Mukiele (sześć meczów tylko w samym 2024 roku) albo na przykład Carlos Soler (cztery mecze w klubie od początku lutego). Od pierwszej minuty zagrali też Marco Asensio i Randal Kolo Muani, a więc dwóch znanych graczy, ale jednak rezerwowych, którzy zaliczają rozczarowujący sezon. Na ławkę zawitali: wyżej wymieniony Donnarumma, Vitinha, Fabian Ruiz, Kylian Mbappe, Marquinhos, czy Ousmane Dembele.

Le Havre president Jean-Michel Roussier has railed against PSG’s decision to field a heavily rotated XI vs. Clermont Foot.

“They’re taking the piss out of people.”

“It is an expression of huge contempt towards Ligue 1. I made a text to send to Ligue 1 to state how I feel seeing… pic.twitter.com/JLPdXXqNFk

— Zach Lowy (@ZachLowy) April 7, 2024