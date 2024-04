Warta Poznań przestanie istnieć? PZPN postawił ultimatum

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawiła się informacja, że wraz z końcem kwietnia Warta Poznań ma zostać przemianowana na… Wartę Grodzisk Wielkopolski. To efekt ultimatum PZPN-u, który nakazał klubowi rejestrację w miejscu, w którym rozgrywa swoje mecze. Zarząd Warty zwołał na 30 kwietnia walne zgromadzenie, podczas którego ma zostać podjęta uchwała o zmianie siedziby klubu.

Warta od lat bez domu

W 2018 roku Warta Poznań po pięciu latach wróciła do I ligi. Sezon 2018/19 ”Zieloni” rozgrywali przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu, jednak ze względu na brak spełnionych wymogów rok później klub musiał przenieść się na stary stadion Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Przez lata toczyły się debaty, czy Warta wróci do Poznania, tym bardziej, że stała się etatowym klubem Ekstraklasy. Powstał nawet projekt nowego stadionu, którego budowa miałaby wynieść ok. 200-250 milionów złotych.

Na przeszkodzie stoją nie tylko koszty, ale i brak poparcia projektu ze strony prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Rzeczywistość jest więc taka, że Warta już piąty sezon rozgrywa mecze w oddalonym o 50 kilometrów Grodzisku Wielkopolskim. Co więcej, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawiła się informacja, że wraz z dniem 30 kwietnia klub ma zmienić nazwę z ”Warta Poznań” na ”Warta Grodzisk Wielkopolski”.

Kibice zaczęli niepokoić się, że oznacza to koniec 112-letniej historii dwukrotnych mistrzów Polski. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest jednoznaczna. Grzegorz Hałasik z ”Radia Poznań” informował, że klub musi zmienić siedzibę z Poznania na Grodzisk Wielkopolski, by spełnić wymogi licencyjne PZPN-u. Nazwa ”Warta Poznań” ma jednak wciąż funkcjonować komercyjnie, bowiem klub prawdopodobnie tylko oficjalnie nazywać się będzie ”Warta Poznań z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim”.

Prezes Warty Poznań Artur Meissner, który z zawodu jest prawnikiem, uspokajał, że nic nie jest przesądzone. Na 30 kwietnia zaplanowano walne zgromadzenie akcjonariuszy klubu, podczas którego podjęta zostanie decyzja o zmianie siedziby klubu z Poznania na Grodzisk Wielkopolski. Meissner potwierdził, że potencjalna zmiana nazwy spółki wiąże się ze spełnieniem postawionych przez PZPN wymogów licencyjnych. Nie ma jednak w planach zmiany nazwy klubu na ”Warta Grodzisk Wielkopolski”.

Oprócz problemów administracyjnych dochodzą także ciężary w walce o utrzymanie. Na siedem kolejek przed końcem sezonu Warta ma zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Odkąd wróciła do Ekstraklasy w 2020 roku, to nie była jeszcze w tak trudnej sytuacji na tym etapie sezonu. Forma ”Zielonych” nie napawa kibiców optymizmem, bowiem w czterech ostatnich meczach zdobyli oni zaledwie punkt. Drużynę Dawida Szulczka wkrótce czekają starcia ”o sześć punktów” z Koroną Kielce, Piastem Gliwice oraz Puszczą Niepołomice. Ten sezon Warta zakończy trudnymi meczami z Legią i Jagiellonią.

