Bayern zatrudni niemiecką legendę? Zaskakujące doniesienia

Choć dyrektor sportowy Bayernu Max Eberl zapewniał, że klub w tej chwili skupia się na meczu z Arsenalem i nie zamierza jeszcze zwalniać Thomasa Tuchela, niemieckie media zaczęły spekulować o zaskakującym rozwiązaniu. W przypadku porażki na Emirates Tuchel może przedwcześnie pożegnać się z posadą, a stery ma przejąć… Miroslav Klose.

Specjalna promocja legalnego, polskiego bukmachera Betfan na mecz Realu z Manchesterem City dla nowych graczy! Kliknij w poniższy baner i dowiedz się jak zdobyć freebet 300 złotych⬇️

Po klęsce 2:3 z absolutnym beniaminkiem Bundesligi Heidenheim strata Bayernu do prowadzącego w tabeli Bayeru Leverkusen zwiększyła się do 16 punktów. To oznacza, że jeżeli Bayer w następnej serii gier pokona u siebie Werder, na pięć kolejek przed końcem sezonu przypieczętuje pierwsze w historii klubu mistrzostwo Niemiec. Dla Bayernu strata mistrzostwa jest najmniejszym problemem, bowiem nie jest nawet pewny drugiego miejsca. Wygrana Stuttgartu z Borussią Dortmund 1:0 sprawiła, że VfB zrównał się Bayernem pod względem punktowym, a do rozegrania jest jeszcze bezpośredni mecz.

Po żenującym starciu z Heidenheim dyrektor sportowy Bayernu został zapytany, czy taki wynik pogrąży Thomasa Tuchela i zostanie on zwolniony jeszcze przed końcem sezonu. Max Eberl w dosadnych słowach odpowiedział, że przyszłość szkoleniowca póki co nie jest zagrożona. Cała uwaga skupia się bowiem na ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów z Arsenalem.

W ciągu następnej doby w klubie pojawiły się jednak wątpliwości, czy pozostawienie Tuchela do końca sezonu jest aby na pewno dobrym pomysłem. Niemieckie media zaczęły informować, że już porażka w pierwszym meczu z Arsenalem może spowodować zwolnienie 50-letniego szkoleniowca. Arsenal pierwszy mecz rozegra u siebie i przystąpi do niego z pozycji lidera Premier League. Co więcej, „Kanonierzy” to w tym sezonie zarówno najlepsza ofensywą, jak i defensywa ligi. To nie Bayern jest tu faworytem, choć jeszcze ładnych parę lat temu zlał Arsenal aż 10:2 w dwumeczu.

Zarówno bawarski dziennik ”Abendzeitung”, jak i związany z Bayernem dziennikarz Patrick Strasser informowali, że klub rozważa zatrudnienie w roli strażaka Miroslava Klose. Byłemu napastnikowi asystować miałby Hermann Gerland, który w latach 90. prowadził drużyny młodzieżowe Bayernu, a w XXI wieku łącznie przez ponad 10 lat pełnił w klubie rolę asystenta. Gerland był prawą ręką takich szkoleniowców, jak Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Louis van Gaal, czy Hansi Flick. Podobny ruch z Frankiem Lampardem zrobiła Chelsea w poprzednim sezonie.

The Arsenal game could be Thomas Tuchel's final chance at Bayern. If the situation becomes irreparable and Tuchel has to go immediately, there's an idea within the club about Miroslav Klose taking over as interim coach with Hermann Gerland supporting him as assistant. This… pic.twitter.com/m1lncDP9Y2

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 7, 2024