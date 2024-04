Michał Probierz powiększa sztab przed Euro 2024

Michał Probierz spełnia obietnice. Po meczu z Walią zapowiadał, że w niedalekiej przyszłości wzmocni sztab przed Euro 2024. To się właśnie dokonało. Od teraz z selekcjonerem współpracować też będą Marcin Dorna, Daniel Wojtasz, Bartłomiej Zalewski i Marcin Włodarski.

Michał Probierz rozpoczyna misję Euro

Kurz po meczu barażowym z Walią opadł. Od teraz rozpoczyna się czas przygotowań do Euro 2024 w Niemczech. Reprezentacja Polski rozpoczęła wszystko od wyboru miejsca zakwaterowania. Bazą Polaków będzie Hanower. Wybór mógł zaskoczyć, gdyż wcześniej mówiono o Bremie lub Poczdamie. W mediach jednak podkreślają, że Hanower to dużo lepsze rozwiązanie i finalnie bardzo fajnie wyszło, że z tego miejsca zrezygnowali Gruzini, a my mogliśmy wskoczyć na ich miejsce.

Jakiś czas temu selekcjoner Michał Probierz udzielił wywiadu Tomaszowi Włodarczykowi, z portalu „Meczyki.pl”. W nim powiedział, że zamierza wzmocnić swój sztab, który pomoże mu przygotować się do turnieju:

Chcemy odpowiednio się przygotować. Dokooptujemy trzech ludzi. Będą oni odpowiedzialni za zespoły, które są z nami w grupie. Dojdzie też jeszcze jeden trener. Chcemy tę grupę powiększyć, żeby skupić się na selekcji. Po to, żebyśmy nie musieli tej selekcji ograniczyć, a także pod kątem tego, żeby oglądać naszych przeciwników

Probierz nie chciał wtedy ujawnić żadnych nazwisk. Mówił, że to będą jednak osoby, które już pracują w PZPN. Dziś poznaliśmy nazwiska. Są to: Marcin Dorna, Daniel Wojtasz, Bartłomiej Zalewski i Marcin Włodarski.

Pomoc zawsze się przyda

Z takiego założenia wyszedł selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Nowi członkowie sztabu mają pomóc w przygotowaniach do Euro 2024.

Marcin Dorna do tej pory pełnił funkcję dyrektora sportowego PZPN-u. W przeszłości miał przyjemność pełnienia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Zresztą prowadził tę drużyne także na Euro u-21, które się rozgrywało w Polsce w 2017 roku. Niestety, ale nasza drużyna rozczarowała i nie wyszła wtedy z grupy. Daniel Wojtasz do tej pory głównie pracował jako asystent trenera w Wigrach Suwałki, Stali Mielec, Koronie Kielce i Odrze Opole. Bartłomiej Zalewski, podobnie jak Dorna, w przeszłości był selekcjonerem kadr młodzieżowych. Dotąd pełnił funkcję koordynatora ds. projektów Talent PRO oraz Future Pro.

Z kolei Marcin Włodarski ostatnio zebrał dużo doświadczenia, jako selekcjoner kadry U-17. W listopadzie 2023 roku w roli opiekuna „Biało-Czerwonych” U-17 pojechał na mistrzostwa świata do Indonezji. Polacy odpadli w tym turnieju po fazie grupowej, przegrywając wszystkie mecze. Wcześniej jednak zachwycił całą Polskę na Euro U-17 w 2023 roku na Węgrzech. Polacy zagrali tam fantastycznie, bezkompromisowo i bardzo ofensywnie, strzelając mnóstwo goli. Dotarli aż do półfinału, a liderem tamtej ekipy był Karol Borys. Włodarski ma pełnić funkcję w sztabie trenera-stażysty. Ma być kimś w rodzaju przedstawiciela trenerów młodzieżowych.

Oby te wzmocnienia pomogły naszej reprezentacji uzyskać dobry wynik na Euro 2024.

