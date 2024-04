18-letni Polak na testach w Serie A

Stal Rzeszów poinformowała, że jej podopieczny, czyli 18-letni Szymon Kądziołka udał się na testy do Włoch. Jak informuje Dominik Pasternak z „TVP Sport”, ofensywny pomocnik Stali Rzeszów będzie uczestniczył w treningach i meczach towarzyskich drużyny U-18 Sassuolo.

Jedna z najlepszych akademii we Włoszech

Akademia Sassuolo słynie z „produkcji” piłkarzy, którzy niedługo później regularnie występują na boiskach Serie A. Przez drużyny młodzieżowe Sassuolo przewinęli się tacy piłkarze:

skrzydłowy Domenico Berardi (Sassuolo)

napastnik Giacomo Raspadori (Napoli)

napastnik Gianluca Scamacca (Atalanta)

bramkarz Stefano Turati (Frosinone)

lewy obrońca Rogério (Wolfsburg)

napastnik Dany Mota (Monza)

środkowy obrońca Martin Erlić (Sassuolo)

Skauci Sassuolo zauważyli potencjał, który posiada 18-letni Polak i zaprosili go na testy, w trakcie których będą mogli mu się lepiej przyjrzeć. Sassuolo znajduje się obecnie w strefie spadkowej Serie A i podopiecznym Davide Ballardiniego grozi spadek z ligi.

Szymon Kądziołka to chłopak z rocznika 2006, więc z pewnością nie trafi do seniorskiego zespołu i jeśli przekona do siebie klub, to zapewne stanie się reprezentantem klubowej młodzieżówki. Primavera Sassuolo radzi sobie o wiele lepiej niżej seniorska drużyna, bowiem zajmuje 5. pozycję w lidze za młodzieżowymi zespołami Interu Mediolan, AS Romy, Atalanty oraz Lazio. Rok wcześniej zakończyli sezon na 4. miejscu, więc nie jest to przypadkowa akademia.

Kolejny 18-letni talent

Jeśli Szymon Kądziołka dobrze zaprezentuje się w trakcie testów i otrzyma propozycję kontraktu, to… nie będzie jedynym zawodnikiem o polskich korzeniach w klubie. W drużynach młodzieżowych Sassuolo występuje już David Weiss, który co prawda gra w młodzieżówkach Finlandii, ale posiada polskie korzenie i mówi w naszym języku. Dwa lata temu na testach w Sassuolo przebywał inny Polak, Bartosz Pioterczak, zawodnik Stali Stalowa Wola.

18-letni Szymon Kądziołka regularnie występuje na poziomie I ligi. Rozegrał w tym sezonie 19 spotkań w barwach Stali Rzeszów (jedno w Pucharze Polski). Trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Zazwyczaj występuje jako ofensywny pomocnik, ale zdarzało mu się również grać odrobinę głębiej.

ℹ️ Szymon Kądziołka udał się dzisiaj do Włoch, gdzie do czwartku będzie przebywał na testach w @SassuoloUS! 🔥 Powodzenia Szymek! 💙🫡 pic.twitter.com/aUm3KlkGrF — Stal Rzeszów (@StalRzeszow) April 8, 2024

Regularnie występuje również dla młodzieżowych reprezentacji Polski. W 2023 roku wystąpił nawet na mistrzostwach Europy do lat 17, gdzie wraz z drużyną dotarł do półfinału. W inaugurującym imprezę spotkaniu z Irlandią zdołał nawet pokonać bramkarza rywala.

Fot. PressFocus