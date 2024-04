Arsenal – Bayern Monachium 09.04 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.73 Arsenal - Bayern Monachium Wygrana Arsenalu 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Arsenal – Bayern Monachium. Mamy nowy tydzień, a w nim sporo emocji piłkarskich, a zaczynamy od powrotu piłkarskiej Ligi Mistrzów, gdzie żarty się skończyły i jesteśmy na etapie ćwierćfinału, czyli została na polu bitwy najlepsza ósemka na Starym Kontynencie. Oczywiście pary są mocno wyrównane i ciężko wskazać mocnego faworyta, dlatego dla nas kibiców to jeszcze lepiej, bo możemy spodziewać dużych emocji. Pierwsza para i zapowiada się bardzo dobre widowisko, ponieważ Emirates Stadium w Londynie Arsenal zmierzy się z Bayernem Monachium. Czy Arsenal uda się do Niemiec z korzystnym wynikiem? Zapraszam do lektury!

Jeszcze dobrze nie ochłonęliśmy po weekendzie związanym z meczami ligowymi, a tu już mamy europejskie puchary, a zaczynamy od Champions League i bardzo mocnego pojedynku w Anglii. Wtorek zapowiada się znakomicie pod względem piłkarskim!

Arsenal – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Arsenal w 1/8 finału okazał się lepszy od FC Porto, chociaż po pierwszym meczu w Portugalii niewiele na to wskazywało, bo przegrali 0:1 po bramce w doliczonym czasie gry i byli pod ścianą przed rewanżem.W Londynie jednak plan minimum wykonali i wygrali 1:0 po bramce Trossarda, a do wyłowienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka i rzuty karne w których lepsi okazali się „Kanonierzy”. Nas cieszy fakt, że Jakub Kiwior gra coraz więcej i dołożył cegiełkę do tego awansu wychodząc w tym meczu w podstawowym składzie i został zmieniony dopiero w 106. minucie podczas dogrywki. Arsenal w fazie grupowej Ligi Mistrzów był na swoim stadionie bezbłędny: 4:0 z PSV, 2:0 z Sevillą oraz 6:0 z Lens mówią same za siebie, jak ten zespół jest zabójczo skuteczny u siebie. W Premier League podopieczni Mikela Artety pewnie pokonali Brighton 3:0 w sobotę i wrócili na fotel lidera, mając tyle samo oczek co Liverpool. The Gunners walczą o tytuł mistrzowski Premier League i są niepokonani w siedmiu meczach, także widać, że wnioski z poprzedniej kampanii zostały wyciągnięte. Ławka rezerwowych długa i hiszpański szkoleniowiec może rotować składem.

Bayern Monachium chyba już definitywnie odpadł z walki o mistrza Niemiec, ponieważ przegrali dwa kolejne spotkania ligowe: najpierw na Allianz Arena z Borussią Dortmund 0:2 w klasyku, a ostatnio dość niespodziewanie 2:3 z Heidenheim i ich strata do Bayeru Leverkusen wynosi aż 16 punktów. Międzyczasie było tez zwycięstwo 5:2 nad Darmstadt, ale dali sobie znowu wbić dwa gole oraz remis 2:2 z Freiburgiem. W 1/8 finału trafili na Lazio Rzym i we Włoszech przegrali 0:1, gdzie nie potrafili nawet oddać celnego strzału przez całe spotkanie. W rewanżu Rzymianie jednak mocno zawiedli i przegrali 0:3. Bayern ostatnio ogrywał Arsenal na wyjazdach regularnie i wysoko, teraz jednak Kanonierzy są na całkiem innym pułapie i zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Myślę, że może być bardzo podobnie do pierwszego meczu w Rzymie. Wygrana Arsenalu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Arsenal – Bayern Monachium

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Arsenal – Bayern Monachium. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca, a mamy kilku pretendentów: po stronie gospodarzy przede wszystkim Bukayo Saka po kursie 3.00, jeśli jednak chodzi o Bayern to murowanym faworytem jest Harry Kane – 2.92.



Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gospodarze muszą wykorzystać atut własnego boiska, a Bayern postara się utrzymać korzystny dla siebie wynik i postawić na kontrę. Stawką gra w półfinale Ligi Mistrzów, więc presja ogromna. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Arsenal – Bayern Monachium

Arsenal wygrał jedno spotkanie, drugie po dogrywce, a Bayern Monachium wygrał trzy mecze.

Bayern strzelił w tych meczach aż siedemnaście bramek, natomiast Arsenal tylko sześć goli

W każdym z tych spotkań padał BTTS

Ostatnie starcie bezpośrednie padło łupem Arsenalu (wygrana 2:1).

Przewidywane składy Arsenal – Bayern Monachium

Arsenal : Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli Bayern Monachium: Ulreich; Kimmich, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Laimer; Muller, Musiala, Gnabry; Kane

Fot. PressFocus