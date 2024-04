Grzegorz Krychowiak blisko najlepszego wyniku w karierze

W 27. kolejce Saudi Pro League Grzegorz Krychowiak ustrzelił dublet, który dał jego Abhie zwycięstwo 2:1 z Al-Fateh i wydostanie się ze strefy spadkowej. Były reprezentant Polski ma w tym sezonie saudyjskiej ekstraklasy już osiem bramek i jest najlepszym strzelcem swojego zespołu. Krychowiakowi brakuje tylko trzech goli, by wyrównać swój najlepszy wynik strzelecki z sezonów 2019/20 i 2020/21.

Na siedem kolejek przed końcem sezonu saudyjskiej ekstraklasy Abha z dorobkiem 25 punktów zajmuje w tabeli ostatnie bezpieczne 15. miejsce. Wygrana w ostatniej serii gier 2:1 z Al-Fateh i jednoczesna porażka Al-Akhdoud 0:3 pozwoliła ”Przywódcom Południa” wydostać się ze strefy spadkowej. Trzy punkty Abhie swoimi dwoma trafieniami zapewnił Grzegorz Krychowiak. 100-krotny reprezentant Polski ma na koncie osiem goli i jedną asystę, co oznacza niemal 30% udziału przy wszystkich bramkach Abhy w tym sezonie Saudi Pro League.

Co istotne, Krychowiak jest ustawiony trochę wyżej. Portal „Sofascore” pokazuje, że w ostatnim spotkaniu wystąpił na… lewym ataku. Widać po jego heatmapie, że na pewno nie był to typowy środek pomocy. „Krycha” rzeczywiście sporo boiskowego czasu spędził na lewej stronie ofensywy i w polu karnym przeciwnika. Abha miała tylko 24% posiadania piłki, zatem często znajdował się na własnej połowie, odcinając przeciwników od gry, stąd ta znacząca czerwona kropka właśnie w tej strefie boiska.

Krychowiakowi brakuje także już tylko trzech trafień, by wyrównać swój najlepszy wynik z sezonów 2019/20 i 2020/21. W 2019/20 strzelił w barwach Lokomotiwu Moskwa dziesięć goli w 33 meczach oraz dołożył jedno trafienie w reprezentacji w meczu eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Izraelowi (2:1). W kolejnym sezonie bramki w kadrze nie dołożył, ale w barwach klubowych strzelił 11 goli w 35 meczach.

Grzegorz Krychowiak przeżywa w tym sezonie prawdziwe wahania nastrojów po meczach Abhy. Z jednej strony dopiero co odniósł najwyższą porażkę w seniorskiej karierze, czy też strzelił kuriozalnego samobója, z drugiej strony zaś ustrzelił drugi dublet na przestrzeni miesiąca, a trzy z siedmiu ostatnich meczów kończył z minimum jedną bramką na koncie.

